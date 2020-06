Copa Truck: Cirino garante pole da primeira corrida em Cascavel

Neste final de semana, a Copa Truck dá o pontapé inicial para a temporada 2020 da categoria, com uma etapa dupla no circuito de Cascavel no Paraná. A primeira prova, que será realizada ainda neste sábado, terá como pole position Wellington Cirino.

O evento está marcado por uma série de protocolos de segurança visando a proteção dos presentes. Entre eles, portões fechados para fãs e imprensa, distanciamento social de dois metros entre as pessoas e o uso de máscaras e escudos faciais.

A classificação começou pouco após o fim do terceiro treino livre. A primeira etapa foi marcada por um incidente com Paulo Salustiano. O caminhão acabou passando por cima do guard-rail da pista e indo parar do outro lado, mas nada aconteceu com o piloto.

A partir da primeira parte do treino, os oito melhores colocados se classificaram para o Top Qualify. Foram eles: Wellington Cirino, Felipe Giaffone, Beto Monteiro, André Marques, Leandro Totti, Valdeno Brito, Rafael Lopes e Débora Rodrigues, sendo cinco caminhões Mercedes, um Iveco e dois Volkswagen.

Ao final dos dez minutos do Top Qualify, Cirino garantiu a ponta com um tempo de 1min18s867. Ao lado dele, o estreante Valdeno Brito, que ficou a menos de um décimo de segundo. Na segunda fila, Leandro Totti e André Marques. Beto Monteiro, Felipe Giaffone, Débora Rodrigues e Rafael Lopes fecharam o Top 8.

A primeira prova do final de semana está marcada para as 16h, com transmissão no SportTV 2. Já amanhã, a segunda corrida deve começar a partir das 13h. A etapa de amanhã não terá treino classificatório, com os oito primeiros colocados tendo suas posições invertidas para formar o grid de largada.

O piloto melhor colocado na somatória das duas corridas será declarado o campeão da primeira Copa, enquanto os três primeiros estarão classificados para a grande final da Copa Truck.

