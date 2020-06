Após adiar o início da temporada, marcado para abril, a Copa Truck dá o pontapé inicial para sua temporada 2020 neste final de semana, com uma rodada dupla no circuito de Cascavel, no Paraná. A categoria é a primeira do âmbito nacional a retomar suas atividades e, para viabilizar isso, foram necessários diversos protocolos de segurança.

Com o nome de "Protocolo de Conduta", o documento que detalha os procedimentos que deverão ser seguidos por todos presentes no autódromo paranaense foi divulgado pela categoria.

A prova será realizada com portões fechados não apenas para o público, mas para a imprensa também, incluindo os assessores. A exceção fica apenas para as equipes das emissoras de TV, mas em horários específicos e em número controlado.

Além disso, o número de presentes também será controlado, sendo que todos os presentes devem assinar um termo de compromisso com o protocolo. Prevendo um máximo de 28 caminhões na pista, cada um poderá ter, além do piloto, dois mecânicos e um chefe de equipe.

Todos os presentes precisam apresentar o laudo negativo de exame, e uma barreira sanitária foi montada na entrada do autódromo para novos testes. A temperatura corporal de todos os presentes é aferida três vezes ao longo do dia.

Com atividades liberadas apenas entre as 8h e 18h, o distanciamento social também deverá ser seguido a todo tempo, com uma distância de dois metros entre cada um. Por isso, reuniões e briefings serão realizados de modo online.

Quanto à limpeza e higiene, álcool em gel está disponível em pontos estratégicos do local, além da equipe de limpeza estar vestindo EPIs durante todo o tempo. O escudo facial de acrílico é de uso obrigatório para todos os participantes, além da máscara cobrindo a boca e o nariz.

Uma das partes mais importantes dos protocolos, as opções de alimentação serão limitadas. Todos os envolvidos com a corrida comerão marmitas individuais fornecidas por uma empresa habilitada. Refeitórios que geram aglomeração estão proibidos.

O treino classificatório para a etapa de Cascavel será realizado às 12h30, enquanto a primeira corrida está marcada para as 16h15 deste sábado, com a prova 2 às 13h do domingo.

