Copa Truck: Cirino vence com tranquilidade em Cascavel

Depois de um treino classificatório movimentado, a Copa Truck fez a primeira corrida deste final de semana e da temporada 2020 no circuito de Cascavel, no Paraná. E o pole Wellington Cirino não foi desafiado por ninguém, vencendo a prova com tranquilidade.

O evento está marcado por uma série de protocolos de segurança visando a proteção dos presentes. Entre eles, portões fechados para fãs e imprensa, distanciamento social de dois metros entre as pessoas e o uso de máscaras e escudos faciais.

A prova, que teve 40 minutos de duração, teve Wellington Cirino e Valdeno Brito na primeira fila. Logo após a largada, os dois dispararam na frente e não foram incomodados por nenhum dos outros competidores, mantendo a ordem na hora de cruzar a linha de chegada.

André Marques ficou com a última posição do pódio após uma boa disputa com Beto Monteiro no final. Mas a grande disputa em pista foi a de Débora Rodrigues e Roberval Andrade pelo quinto lugar. Os dois estiveram próximos e trocando de posição durante a maior parte da corrida, mas o campeão de 2018 ficou com a melhor após ter largado da última posição.

Após a corrida, os protocolos de pódio também foram modificados. Cada piloto foi até o pódio e pegou o troféu sozinho e separadamente.

Amanhã ainda tem a segunda corrida, que deve começar a partir das 13h. A etapa de amanhã não terá treino classificatório, com os oito primeiros colocados tendo suas posições invertidas para formar o grid de largada. Assim, a pole para amanhã será de José Augusto Dias.

O piloto melhor colocado na somatória das duas corridas será declarado o campeão da primeira Copa, enquanto os três primeiros estarão classificados para a super final da Copa Truck.

