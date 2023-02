Copa Truck: Danilo Dirani se junta a Iveco Usual Racing em 2023

Carregar reprodutor de áudio

Atual vice-campeã entre os pilotos da Copa Truck, a equipe Iveco Usual Racing recebe Danilo Dirani para a disputa da temporada 2023. O time de Laranjal Paulista (SP) busca a renovação do projeto e o terceiro colocado em 2020 chega com um único objetivo: disputar o título da categoria dos brutos.

Danilo Dirani traz para a Iveco Usual Racing a experiência de competir nos caminhões desde 2009, vencendo 9 provas e subindo 19 vezes ao pódio. O piloto é um dos grandes talentos revelados pelo kart brasileiro e carrega no currículo o título da Fórmula 3 Sul-americana de 2003, terceiro lugar na Fórmula 3 Europeia de 2004, vice-campeonato Sul-americano da Fórmula Truck de 2011 e o terceiro lugar na temporada 2020 da Copa Truck.

O piloto de 39 anos fez parte do programa de jovens talentos da BAR na Fórmula 1, em 2005. Além disso, Dirani é um dos pilotos mais completos do automobilismo brasileiro, tendo competido nos últimos anos no Brasileiro de Turismo, Stock Car, Porsche Cup, Copa Truck e kart.

Djalma Pivetta segue na equipe. O piloto de 51 anos encara sua quinta temporada no certame em que já subiu nove vezes ao pódio da Super Truck.

Em breve, a Iveco Usual Racing irá anunciar todos os pilotos titulares para a temporada 2023 da principal categoria de caminhões do mundo.

A Iveco Usual Racing foi fundada em 2019 pelo piloto e ex-caminhoneiro Djalma Pivetta, a equipe disputou o título da classe PRO desde sua temporada de estreia.

“Fico feliz em receber o Danilo Dirani na equipe”, disse Pivetta. “Ele traz muita experiência por ter competido na Europa e nas principais categorias de automobilismo no Brasil. Ele já pilotou muitos caminhões e essa bagagem será essencial para o desenvolvimento do Iveco e a continuidade do trabalho que já nos rendeu o vice-campeonato de pilotos em 2022. Estou muito feliz com a chegada do Danilo e desejo todo sucesso nesta jornada conosco.”

“As expectativas são muito boas”, disse Dirani. “O caminhão IVECO é um dos únicos que ainda não guiei na Copa Truck. Com isso, consigo usar a experiência em outras equipes e marcas para somar no desenvolvimento do nosso caminhão. A equipe vem em boa evolução, chegou ao vice-campeonato de pilotos em 2022 e conseguiu bons resultados na Super Truck também.

“Estou animado para trabalhar, conheço o pessoal da equipe, já vi trabalhando em outras oportunidades. Faz tempo que não corro por uma fábrica, desde a época de Ford com o Fogaça. Espero brigar por vitórias e bons resultados, além de desenvolver o caminhão e brigar pelo resultado no fim do ano. Vamos para cima e fazer sempre o nosso melhor."