No próximo domingo (19), estreia nas pistas de Goiânia o primeiro caminhão de corrida com motores a combustão e elétrico do mundo, o VW Meteor Mission Zero. Com parceria de desenvolvimento da Volkswagen Caminhões e Ônibus com a CBMM, Ciser, Giaffone Electric e a equipe R9 Competições, a iniciativa Mission Zero tem como propósito iniciar uma jornada em direção a zerar a emissão de carbono deste veículo, a partir de uma série contínua de inovações.

O caminhão será pilotado por Felipe Giaffone na Copa Truck. A competição servirá como laboratório em que novas tecnologias serão exploradas e testadas em condições extremas, com foco em eficiência energética, segurança, otimização de peso e neutralização das emissões de carbono. O veículo foi pensado nos detalhes com um pacote de trem de força e demais componentes que levam à redução do consumo de combustível e das emissões.

A grande novidade é o conjunto de trem de força híbrido, com motor elétrico para auxílio do motor a diesel. A integração eletrônica do veículo utiliza de forma inteligente e sincronizada ambos os sistemas de tração (elétrica e combustão), junto com um sistema de regeneração de energia durante a frenagem, conhecido como KERS, para recarregar as baterias. Tudo isso projetado de acordo com os mais rigorosos padrões de segurança.

“A Volkswagen Caminhões e Ônibus demonstra, mais uma vez, seu pioneirismo no desenvolvimento de novas tecnologias, apoiando tecnicamente essa iniciativa que busca o avanço da categoria Copa Truck rumo à neutralização das emissões de carbono dos veículos, promovendo uma competição mais sustentável”, explicou Luciano Cafure, diretor de Marketing da Volkswagen Caminhões e Ônibus.

Em linha com essa tendência mundial de adoção de tecnologias mais sustentáveis e graças à parceria com a CBMM, a iniciativa também larga na frente com o uso de materiais avançados com Nióbio, o que confere mais resistência, leveza e segurança, tornando o caminhão mais competitivo.

Também faz parte da jornada tecnológica a possibilidade de adoção de materiais nanocristalinos (ligas que, com o Nióbio, adquirem um conjunto único de propriedades eletromagnéticas) aplicáveis à eletroeletrônica e em componentes para o carregamento com maior eficiência energética.

“Nosso foco é fazer implementações progressivas e aperfeiçoar componentes essenciais do caminhão. O Nióbio é um elemento chave nesta jornada altamente tecnológica. Pequenas adições deste metal com propriedades únicas são capazes de aumentar a performance de materiais, já que o veículo fica mais leve e consome menos combustível", explicou Érico França, especialista técnico da CBMM.

"A Truck permite testar ao limite materiais e componentes. É como colocar um INTERNAL laboratório nas pistas; nos permite inovar mais rápido”, completou França, que acompanhou o desenvolvimento do projeto.

O caminhão inaugura uma nova era no cenário do automobilismo mundial, se lançando à frente de iniciativas semelhantes que ainda estão em discussão em outras pistas de corrida pelo mundo. "Acreditamos que essa é a oportunidade para levar a competição a um novo patamar de desempenho e sustentabilidade, sendo um importante passo para a indústria automotiva”, destaca Jackson Dal Comuni, gerente de marketing da Ciser, maior fabricante de fixadores da América Latina.

"Estamos muito entusiasmados em apoiar o piloto Felipe Giaffone em mais uma temporada da Copa Truck, especialmente pela iniciativa inovadora de desenvolver o primeiro caminhão híbrido com motores a combustão e elétrico da competição.”

Quem vai pisar fundo no acelerador para testar em condições extremas toda essa tecnologia também está motivado com a transformação que está em curso. “Estou muito feliz em participar deste projeto tão inovador e inspirador ao lado de parceiros incríveis: CBMM, Volkswagen Caminhões e Ônibus, Ciser, Giaffone Electric e a R9 Competições. Além da Omni Financeira, um parceiro que atua comigo em vários projetos", disse Giaffone.

"Este será um ano inesquecível e marca o começo de uma nova jornada de sustentabilidade no esporte a motor nacional”, completou o experiente Felipe, piloto da equipe R9 Competições | Giaffone Racing.

