A Copa Truck, maior campeonato de caminhões da América Latina, e o TCR South America, mais novo campeonato sul-americano de carros de turismo, anunciaram que compartilharão o circuito de Goiânia (GO) em um evento conjunto nos dias 22 e 23 de maio, formando uma incrível maratona de corridas que também incluirá a Copa Shell HB20 e o GT Sprint Race.

“Recebemos no final do ano passado um contato do Mauricio Slaviero, responsável pelas etapas brasileiras do TCR South America, propondo fazer a etapa inaugural junto com a Copa Truck. Imediatamente aceitamos a ideia pois para nós será uma honra receber aqui a estreia desta categoria que já faz sucesso em diversos países do mundo”, destaca Carlos Col, CEO da Mais Brasil Esportes, organizadora do evento.

"É muito importante para a TCR poder estrear seu campeonato junto com um evento tão grande como a Copa Truck, especialmente neste formato de um grande festival de velocidade que acontecerá em Goiânia. Gostaria de agradecer ao Carlos Col por toda a parceria e esforço para viabilizarmos esse evento em conjunto", completa Mauricio Slaviero, promotor do TCR South America no Brasil.

Serão oito corridas em dois dias de atividades: enquanto o TCR fará as provas de abertura da temporada inaugural em solo goiano, a Copa Truck realizará sua terceira etapa, após ter disputado uma etapa dupla em Curitiba nos dias 10 e 11 de abril. Com o adiamento para novembro das disputas que aconteceriam neste fim de semana no Velocittá (SP), a Copa Shell HB20 e o GT Sprint Race começarão suas temporadas em Goiânia. Cada uma das quatro categorias alinhará para duas provas.

