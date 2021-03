A pandemia do novo coronavírus continua mudando o calendário do automobilismo brasileiro. Nesta sexta-feira (26) a Mais Brasil Esportes, promotora da Copa Truck, anunciou que decidiu seguir o mesmo caminho dos outros campeonatos esportivos do país e adiar o início de sua temporada, marcada para os dias 10 e 11 de abril em Curitiba. Com isso, a abertura do campeonato ficou para Goiânia, nos dias 22 e 23 de maio.

O anúncio foi feito pela área de comunicação da categoria, com as palavras do CEO, Carlos Col.

"A decisão veio após consultas às autoridades do município de Pinhais, onde está localizado o autódromo, e concordamos que o melhor cenário seria o adiamento", comentou Col.

"O evento deverá ser remanejado, em local a ser definido, para setembro, mês em que não tínhamos nenhuma etapa programada justamente para este tipo de eventualidade. Manteremos o cronograma de nove etapas disputadas em sete eventos. Com isso, a segunda etapa do calendário inicial prevista para Goiânia, nos dias 22 e 23 de maio, passa a ser a primeira", completou.

