A Copa Truck promove nesta semana em Interlagos sua primeira reunião de 2021. Os caminhões mais velozes do Brasil se encontram em São Paulo nesta quinta-feira (6) para um teste coletivo e o media day da temporada. É a oportunidade perfeita para a Iveco Usual Racing apresentar sua esquadra e exibir os layouts deste ano.

A equipe de Laranjal Paulista prepara três caminhões em 2021: o #2 para Higué Benavides, o #4 para Felipe Giaffone, e o #21 para Djalma Pivetta.

A meta é ambiciosa: o time luta por dois títulos no ano. Uma das novidades do regulamento em 2021 é a introdução da categoria Super Truck, para competidores que ingressaram no evento a partir de 2017. A nova classe terá pontuação e pódio próprios e vai compor o grid junto com os “brutos” que concorrem na divisão principal da Copa Truck.

No aspecto promocional, o destaque para este ano é o retorno da categoria para TV aberta. Todas as provas serão exibidas ao vivo pela Band, honrando a tradição do canal em brindar os fãs das corridas de caminhão com expressiva cobertura desde os anos 1990.

Dentro da pista o espetáculo promete. O novo pacote técnico vem com equalização dos equipamentos e redução da potência dos motores (visando a redução de quebras e, consequentemente, de custos).

Outra inovação importante, que promete endereçar um dos pontos mais controversos das corridas de caminhão no Brasil – é a introdução de um sensor eletrônico para detecção da emissão de fumaça.

Após as três sessões de uma hora de treinos programadas para Interlagos nesta semana, a Iveco Usual Racing se apronta para a abertura do campeonato, marcada para os dias 22 e 23 de maio em Goiânia. O campeonato passará também por Curitiba, Cascavel, Tarumã, Interlagos e pelo novíssimo autódromo Potenza em Lima Duarte (MG), cidade vizinha a Juiz de Fora.

“A temporada 2021 promete muito, e a Iveco Usual Racing vem forte para conquistar o título da Copa Truck e da classe Super Truck”, disse Djalma Pivetta, piloto do caminhão #21 e sócio da equipe. “Iremos alinhar três caminhões no grid o ano inteiro. O trabalho na oficina em Laranjal Paulista foi intenso desde dezembro. Estamos com o equipamento todo revisado e pronto para competir. Fora da pista também aceleramos muito, renovando patrocínios, incrementando nossa relação com a Iveco e trazendo novos parceiros para o programa. Visualmente nossos trucks seguem os layouts predominantemente azuis, que já nos identificam nas pistas. A novidade é a introdução de elementos vermelhos no meu caminhão, com o qual espero lutar pelo título da Super Truck”

“Estou animado, este é o terceiro ano com a Iveco e estamos fazendo grandes esforços com a equipe, com o Djalma e Iveco com uma estrutura nova na equipe”, comentou Felipe Giaffone, piloto do caminhão #4. “Acredito que agora que o evento também está em TV Aberta pode ter força que já teve no passado e acho que este ano estamos no caminho certo.”

Copa Truck – Calendário 2021:

Etapa 1 - 23/05 - Goiânia (GO)

Etapa 2 - 27/06 - Interlagos (SP)

Etapa 3 - 18/07 - Cascavel (PR)

Etapa 4 - 15/08 - Tarumã (RS)

Etapa 5 - setembro - a definir

Etapa 6 - 03/10 - Potenza (MG)/Alternativa

Etapa 7 - 05/12 - Curitiba (PR)

