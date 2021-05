A AM MotorSport vai estrear na temporada 2021 da Copa Truck com cinco caminhões a partir da etapa que acontecerá em Goiânia, com atividades de pista já a partir desta quinta-feira. O time oficial da marca Mercedes-Benz terá os remanescentes André Marques e Wellington Cirino, e o novo integrante do time, Giuliano Losacco, em um caminhão alusivo à equipe Mercedes da Fórmula 1, com design preto.

“Temos uma parceria cada vez mais forte com a Mercedes-Benz Caminhões e para este ano temos algumas metas para atingir em cada etapa. Os caminhões da equipe oficial estão todos com o mesmo desenho e buscamos manter o padrão alto da pilotagem com a chegada do Giuliano Losacco. Será uma temporada muito interessante para nós e para quem acompanhar a categoria”, declarou André Marques, que pilotará o #77 com o apoio do Consórcio Mercedes-Benz, Nino Faróis, Gelog Logística, Rodoviário Crismara e Real Radiadores.

Bicampeão da Stock Car e campeão das Mil Milhas Brasil 2006, Giuliano Losacco chega para sua segunda participação nos brutos da Copa Truck. Em 2019 ele chegou à grande final, e agora tem muitas expectativas como piloto da Mercedes-Benz.

“A AM Motorsport é uma equipe que eu sempre admirei pela estrutura e pelos resultados obtidos em todas as temporadas. Quando recebi o convite, não pensei duas vezes em aceitar e voltar para a Copa Truck”, disse o paulista de 44 anos que terá o apoio da D’Itália Empreendimento e Black NG Engenharia 4.0.

Wellington Cirino vai para a sua quinta temporada na AM MotorSport e sua temporada 22 com um caminhão Mercedes-Benz. Mais uma vez ele vai contar com o apoio da Cresol, Unimed Beltrão e Dimare Cozinhas.

“A equipe está em um de seus melhores momentos, com três caminhões super-rápidos. Vamos fortes para disputar o título”, aponta Cirino.

Super Truck

Este ano, a categoria dos brutos terá a divisão destinada aos pilotos estreantes, a Super Truck. Glauco Barros e Daniel Kelemen formarão a AM Motorsport Super Truck.

O paulista Glauco Barros, 43 anos, tem experiências no kart e Old Stock Race, e chegou a acelerar um bruto na etapa de Goiânia, em 2020. Agora, ele assume o quarto caminhão do time com o número 43 e o patrocínio do Norway Bank.

"Já era fã da categoria desde sua criação e no ano passado me encantei mais ainda. Em 2021 fechamos com a Equipe AM Motorport que tem uma estrutura impecável e vamos aprender muito com todos e brigar pelo título na Super Truck. Estou confiante e sempre com os pés no chão, sei que a evolução vem com o tempo, mas espero me adaptar rápido", disse o piloto.

Daniel Kelemen já teve participação na Copa Truck em outras oportunidades, mas agora tem o seu próprio caminhão Mercedes-Benz e terá a assessoria técnica da AM MotorSport na preparação do motor e ajustes eletrônicos.

