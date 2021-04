A Iveco Usual Racing inicia a temporada 2021 com uma grande novidade, estampará o logotipo do Hospital Erastinho nos caminhões da temporada 2021 da Copa Truck.

Motivada em utilizar a plataforma de motorsport para conscientização do combate ao câncer, a equipe de Laranjal Paulista pretende participar de ações para angariar fundos para as campanhas do hospital, bem como conscientizar as pessoas da importância do diagnóstico precoce da doença.

A equipe já participa de campanhas de doação de brinquedos para crianças e a nova parceria é um passo ainda maior para as campanhas de incentivo ao bem-estar e saúde infantojuvenil.

Inaugurado em setembro de 2020 em Curitiba, o Erastinho é o primeiro hospital oncopediátrico do Sul do país, um dos cinco especializados no Brasil.

Com 43 leitos, possui capacidade anual de realizar até 17 mil consultas, 500 cirurgias e mais de 85 mil procedimentos. É pioneiro por seguir os parâmetros internacionais de sustentabilidade e de promoção da saúde, dentro do conceito Green Hospital.

Unidade operacional Complexo de Saúde Erasto Gaertner, o Hospital Erastinho foi criado para oferecer um ambiente adequado para o atendimento das demandas de saúde do público infantojuvenil.

Uma das ações em prol do hospital é a venda do brinquedo “Abracinho”. O valor da venda é revertido para instituição de saúde, que investe no tratamento de crianças e adolescentes com câncer. O “Abracinho” pode ser adquirido com uma doação mínima de R$75,00 para o hospital através do site www.deumabracinho.com.br

“Para mim, é um orgulho iniciar essa parceria com o Hospital Erastinho”, disse Djalma Pivetta, dono da Usual Racing e piloto do caminhão #21. “Dediquei minha vida em produzir brinquedos para crianças e como empresário e dono de fábrica de brinquedos participo de doações de brinquedos todos os anos. Essa parceria irá aumentar nossa ajuda para uma causa tão nobre!”

“A família Erastiana, em especial os nossos pacientes e familiares do Hospital Erastinho, agora tem uma dupla comemoração com a nossa parceria. A primeira é a união com o esporte, que propicia a prevenção e a promoção de saúde. Ficamos muito felizes, ainda mais por ser o automobilismo, que tem abrangência nacional e internacional. Isso pode aumentar ainda mais o alcance dos nossos projetos. Nossa segunda alegria é a aproximação da Usual Brinquedos, afinal de contas, uma fábrica de brinquedos e o Erastinho têm muita relação, principalmente no brincar, no celebrar a vida e a alegria, de ser criança”, comentou Adriano Lago, superintendente do Hospital Erastinho.

TRETA entre Hamilton e Russell? Notícia que circula é VERDADEIRA ou FALSA?

PODCAST: Um sorriso mesmo sem vitória? Quais são os pilotos mais carismáticos da F1, mesmo sem grandes resultados?

Your browser does not support the audio element.