Copa Truck abre temporada 2022 com grid lotado e novo conceito

A Copa Truck abre sua quinta temporada de vida com grid cheio e um novo conceito. A rodada dupla que abre a temporada 2022, neste fim de semana em Santa Cruz do Sul (RS), junto à GT Sprint Race, contará com a presença ide nada menos que 26 caminhões no grid.

O ESG trabalha com três pilares: meio ambiente, social e governança. Durante todo o ano, a categoria atividades dentro e fora das pistas voltadas para este conceito, como a neutralização de todo o CO2 gerado nos eventos, coleta seletiva de lixo palestras e ações sociais em parceria com entidades locais, entre outras atividades, como iniciativas de pesquisa e desenvolvimento do uso de energias alternativas, mais limpas, que serão implementadas em parceria com empresas alinhadas com estas premissas.

Este conceito já foi ativado antes mesmo do início das atividades, com a doação de brinquedos e uma tonelada de alimentos por parte da categoria e da equipe Usual Racing, para 90 crianças de 11 bairros atendidos pela Assistência Social da Prefeitura de Santa Cruz do Sul, com a prefeita Helena Hermany recebendo os caminhões na sede de seu gabinete. Também haverá o plantio simbólico de mudas no autódromo, além da coleta seletiva - outra ação já iniciada.

Sem contar, que, desde 2021, a Copa Truck vem testando equipamentos de telemetria on-line que monitora as emissões durante as corridas, gerando punições aos pilotos que superem os limites estabelecidos para a chamada “fumaça”.

Na parte esportiva, as novidades são muitas. Com a aposentadoria provisória do atual campeão André Marques, Roberval Andrade assumiu a antiga equipe AM e criou a ASG, mantendo toda a estrutura criada em 2017. Com Roberval veio Jaidson Zini e permaneceram Wellington Cirino, Glauco Barros e Daniel Kelemen (que será substituído neste fim de semana pelo local Fabiano Cardoso).

Djalma Fogaça é outro destaque, voltando a competir ao lado do filho Fabio. Chegam também o experiente Raphael Abbate e o novato Pe Jota, assim como o estreante Rodrigo Taborda foi confirmado para a temporada toda ao lado de Leandro Totti na LT. E, em algumas provas, também deve competir o incansável Pedro Muffato.

A programação da rodada dupla em Santa Cruz do Sul será bem intensa. Na sexta-feira acontecem um treino extra e dois oficiais, enquanto, tanto sábado quanto domingo, teremos um treino, uma sessão de classificação e duas corridas. As tomadas de tempo serão transmitidas por meio do streaming oficial da categoria no Facebook e YouTube, enquanto as provas serão exibidas ao vivo pela Band, canais SporTV e streaming oficial.

Lista de inscritos:

Equipe R9 – Volkswagen Meteor

#7 – Debora Rodrigues

#55 – Paulo Salustiano

#81 – José Augusto Dias (Super Truck)

#88 – Beto Monteiro

#00 – Danilo Alamini (Super Truck)

Equipe ASG – Mercedes-Benz

#6 – Wellington Cirino

#15 – Roberval Andrade

#25 – Jaidson Zini

#43 – Glauco Barros (Super Truck)

#45 – Daniel Kelemen (Super Truck)

Equipe Usual Racing – Iveco

#4 – Felipe Giaffone

#21 – Djalma Pivetta (Super Truck)

#26 – Raphael Abbate (Super Truck)

Equipe PP Motorsport – Mercedes-Benz

#28 – Danilo Dirani

#29 – PP Fernandes (Super Truck)

Equipe FF – Mercedes-Benz

#27 – Fabio Fogaça (Super Truck)

#71 – Pe Jota (Super Truck)

#72 – Djalma Fogaça

Equipe LT – Volvo

#33 – Rodrigo Taborda (Super Truck)

#73 – Leandro Totti

Equipe AJ5 – Mercedes-Benz

#5 – Adalberto Jardim

Equipe Lucar – Mercedes-Benz

#99 – Luiz Lopes

Equipe Luhrs – Scania

#3 – Ricardo Alvarez (Super Truck)

Equipe Dakar – Iveco

#57 – Felipe Tozzo (Super Truck)

Equipe Boessio – Volvo

#83 – Regis Boessio

Tiger Team – Mercedes-Benz

#69 – Evandro Camargo (Super Truck)

Programação do fim de semana:

Sexta-feira, 11 de março

10h15 – Treino extra calibração de motores

13h00 – Treino Livre 1

16h00 – Treino Livre 2

Sábado, 12 de março

7h50 – Treino Livre 3

9h45 – Classificação*

12h40 – Corrida 1

13h13 – Corrida 2

Domingo, 13 de março

7h50 – Warm-up

8h30 – Classificação

13h55 – Corrida 3

14h28 – Corrida 4

