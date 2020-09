Iveco Usual Racing espera repetir sequência de pódios em Cascavel

Depois da conquista de três pódios na última etapa da Copa Truck, em Goiânia, a Iveco Usual Racing está pronta para acelerar novamente pela quinta etapa do certame. Desta vez, o desafio será no autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, em prova conjunta com a Stock Car.

A inédita união das duas principais categorias do automobilismo brasileiro em um único evento promete deixar a etapa paranaense ainda mais interessante.

O traçado de 3.058 metros já sediou a primeira etapa da Copa Truck, realizada em junho.

A expectativa de Djalma Pivetta e Felipe Giaffone é das melhores. Durante a pausa de sete semanas sem provas a equipe sediada em Laranjal Paulista realizou alguns testes e solucionou um problema que afetou praticamente todas as equipes da categoria, a alta temperatura do truck.

Multicampeão nos caminhões, Giaffone já venceu no traçado de Cascavel, além de ter conquistado o top-10 na primeira etapa do ano. Djalma também guarda boas lembranças do traçado paranaense, o seu primeiro top-10 da temporada foi conquistado nessa pista.

Com um ambiente de boas recordações e com três pódios conquistados nas últimas três provas, a equipe Iveco Usual Racing entra em ação na pista de Cascavel, neste domingo, às 13h38, para a disputa das duas corridas.

A exemplo das primeiras etapas da Copa Truck, as corridas deste fim de semana são submetidas a um rigoroso protocolo de segurança e sem a presença de público. A categoria foi a primeira a promover um evento em meio à pandemia e estabeleceu parâmetros para o retorno das competições nos autódromos do Brasil.

“A expectativa é legal, a gente teve pódio na última corrida, mas ao mesmo tempo não terminamos por um problema de temperatura do caminhão”, disse Giaffone. “Fomos treinar pra ver o que é que tinha e descobrimos o problema. Então depois deste treino a gente fica confiante de voltar para lá pra poder terminar as provas. Cascavel é uma pista que já andamos e o caminhão era bom lá, na corrida tivemos um problema, mas estou animado. Depois deste último treino parece que estabilizou a temperatura do caminhão e agora temos tudo pra ter um bom final de semana. Junto com a Stock melhor ainda e vai ser bom pra categoria”

“Minha expectativa é muito boa depois de Goiânia” comentou Pivetta. “Conquistei dois pódios e neste intervalo sem provas da Truck evoluímos o caminhão, principalmente na questão de temperatura. Na primeira prova do ano conquistamos dois top 10 e acho que estamos preparados. Também posso dizer que estou muito feliz e motivado em participar de um evento tão grande, reunindo Stock Car e Copa Truck, vai ser um grande final de semana para a categoria.”