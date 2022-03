Carregar reprodutor de áudio

A W Series anunciou nesta terça-feira 17 pilotas que estão confirmadas no grid da temporada 2022 da categoria, a terceira de sua história. Entre os nomes, estão a bicampeã Jamie Chadwick, que está entre as oito automaticamente qualificadas após terminarem no top 8 do ano passado, a brasileira Bruna Tomaselli, de volta para um segundo ano, e mais cinco novatas.

Juju Noda, Tereza Babickova, Bianca Bustamante, Chloe Chambers e Emely De Heus serão as estreantes do ano, após uma seleção feita nos testes de pré-temporada em Inde Motorsports Ranch no Arizona e no Circuito de Barcelona.

Noda, a filha do ex-piloto de Fórmula 1 Hideki Noda, é a mais nova a fazer parte do grid, com apenas 16 anos de idade.

A bicampeã Chadwick terá a companhia da vice-campeã de 2021 Alice Powell em seu retorno à categoria. Outros nomes incluem Fabienne Wohlwend, Beitske Visser e Sarah Moore. Abbi Pulling, que estava como pilota reserva no ano passado e chegou a conquistar seu primeiro pódio na final em Austin será titular neste ano.

A pilota russa Irina Sidorkova, que retornaria pelo segundo ano como membro da Academia da W Series, não retornará à categoria até novo aviso.

A abertura da temporada da W Series acontecerá no começo de maio, com a categoria acompanhando a F1 na primeira edição do GP de Miami.

O calendário de oito corridas conta ainda com provas em Barcelona, Silverstone, Paul Ricard, Hungaroring, Suzuka, na estreia da categoria em solo asiático e no Circuito das Américas antes da final em outubro no Autódromo Hermanos Rodríguez. A W Series acompanhará a F1 em todas as etapas.

Dave Ryan, diretor desportivo disse: "Com o perfil da W Series crescendo, o nível de talento de nossas pilotos cresce, e o grid de 2022 é o mais forte até aqui. Neste ano expandimos nossa busca pelas pilotas e o programa de testes com sessões nos Estados Unidos e na Europa, e isso rendeu dividendos".

"A classe de 2022 representa 10 países e mais de um quarto do grid é formada por novos talentos que estrearão na W Series. As cinco novatas estão preparadas e se juntam a um grupo de pilotas de talento comprovado na W Series que já conhecem a categoria".

"A bicampeã Jamie Chadwick certamente montará uma forte campanha de defesa pelo título, mas ela teve desafios até o fim de 2021 e espero mais uma batalha apertada pelo troféu".

"Enquanto montamos corridas de apoio à F1 em três continentes neste ano, a oportunidade para as pilotas da W Series em 2022 é maior do que nunca. Será interessante ver como elas lidam com a pressão de correr nos maiores palcos do automobilismo mundial, e mal posso esperar pela primeira corrida do ano, em maio em Miami".

Confira a lista de 17 pilotas confirmadas para a temporada 2022 da W Series:

Tereza Babickova, República Tcheca, 18 (anos)

Bianca Bustamante, Filipinas, 17

Jamie Chadwick, Reino Unido, 23

Chloe Chambers, Estados Unidos, 17

Emely De Heus, Holanda, 19

Belén García, Espanha, 22

Marta Garcia, Espanha, 21

Jessica Hawkins, Reino Unido, 27

Emma Kimiläinen, Finlândia, 32

Nerea Martí, Espanha, 20

Sarah Moore, Reino Unido, 28

Juju Noda, Japão, 16

Alice Powell, Reino Unido, 29

Abbi Pulling, Reino Unido, 18

Bruna Tomaselli, Brasil, 24

Beitske Visser, Holanda, 26

Fabienne Wohlwend, Liechtenstein, 24

