O dia da W Series na Áustria foi da atual campeã da categoria. Jamie Chadwick saiu da pole, entregou uma performance dominante, liderando de ponta a ponta para vencer. Já a brasileira Bruna Tomaselli, que saiu da terceira posição, terminou em quinto.

Chadwick teve um fim de semana perfeito no Red Bull Ring, liderando todas as sessões, além de fazer o ponto pela volta mais rápida. Isso veio como redenção após uma etapa ruim na semana passada, largando do fundo para terminar em sétimo.

Irina Sidorkova, uma das novatas membro da W Series Academy, foi a segunda, enquanto Emma Kimilainen foi a terceira. Após uma luta intensa nos minutos finais, Sarah Moore conseguiu ultrapassar Bruna Tomaselli para terminar em quarto, enquanto a brasileira foi a quinta.

Chadwick teve uma saída controlada e logo já abria mais de dois segundos para Sidorkova. Marti passou Moore para assumir a quinta posição na quinta volta, antes que Moore retomasse o lugar, aproveitando um erro da rival.

Na oitava volta, Gosia Rdset foi parar na brita após contato com a companheira de Puma Marta García, mas conseguiu retornar à pista, perdendo várias posições.

Alice Powell, que havia reclamado no final de semana de uma falta de potência nas retas, conseguiu passar Belén García na nona volta, assumindo a oitava posição.

Na metade da corrida, Chadwick já tinha uma vantagem de mais de cinco segundos, enquanto Sidorkova e Kimilainen abriam uma diferença similar a Tomaselli, que vinha em quarto.

Nas voltas finais, Tomaselli, Moore, Abbie Eaton, Nerea Martí e Alice Powell formavam um pelotão com uma disputa intensa pela posição. Eaton passou Martí com cinco minutos para o fim, garantindo a sexta posição.

Já Moore, que largou de nono, conseguiu passar Tomaselli para terminar em quarto com menos de dois minutos para o fim, após muitas voltas de pressão em cima da brasileira.

Com os resultados de hoje, Chadwick assume a liderança do campeonato com 33 pontos, três a mais que Moore, enquanto Powell, vencedora da primeira etapa é a terceira, com 29. Após conquistar seus primeiros pontos na categoria, Bruna Tomaselli é a nona colocada com dez.

A W Series segue acompanhando a F1 já no GP da Grã-Bretanha, nos dias 16 e 17 de julho.

Confira o resultado da segunda etapa da Áustria da W Series:

