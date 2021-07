W Series: Powell conquista pole em Silverstone; Tomaselli é 15ª

Alice Powell conquistou a pole position na W Series, correndo em casa em Silverstone. A britânica foi a mais rápida durante a sessão de 30 minutos com um tempo de 1:57.235, repetidamente baixando décimos de seu próprio recorde pessoal para levar o primeiro lugar no grid pela segunda vez até agora nesta temporada.

A líder do campeonato começará ao lado de Fabienne Wohlwend, que registrou sua segunda melhor posição inicial no ano. A brasileira Bruna Tomaselli marcou 1:58.639 e sai da 15ª colocação. Jamie Chadwick, atual campeã, vai largar em terceiro, com a vice de 2019 Beitske Visser em quarto.

Emma Kimilainen começa em quinto lugar, com Nerea Marti em sexto e as britânicas Sarah Moore e Abbi Pulling, fazendo sua estréia na categoria tendo sido inscrita como reserva, em sétimo e oitavo respectivamente.

Saber Cook foi a primeira a entrar na pista, liderando o pelotão para a sessão de qualificação de 30 minutos. Chadwick marcou o tempo mais rápido quando as pilotos deram suas primeiras voltas, liderando com 1:59.336, à frente de Pulling, que foi cinco décimos mais lenta.

Ayla Agren atrasou-se para marcar volta, conseguindo um tempo que a colocou em 16º lugar, antes de subir na tabela de tempos para quinto com 1:59.110.

Logo após a metade da sessão, Powell assumiu o primeiro lugar, estabelecendo 1:57.831 - quase meio segundo mais rápida que Chadwick. A dupla liderava seguida de Kimilainen e Visser, esta sem pontuar no ano até então.

Wohlwend subiu para a pole com menos de cinco minutos para o fim ao marcar 1:57.597 - apenas dois milésimos à frente de Powell - antes da britânica retomar a primeira posição minutos depois por três décimos.

Confira o grid de largada

