F1: Aston Martin diz que “abraçaria” entrada do Grupo VW

O dono da Aston Martin, Lawrence Stroll, disse que "abraçaria" uma possível entrada futura do Grupo Volkswagen na Fórmula 1.

Os motores atuais da F1 devem ser usados até o final da temporada de 2024, antes de uma nova unidade de potência ser introduzida, com a última cúpula sobre propostas ocorrendo na Áustria no início do mês.

As fabricantes Ferrari, Mercedes, Renault e Red Bull se juntaram a funcionários da Audi e Porsche para a reunião no mais recente sinal do interesse do Grupo VW em levar uma de suas marcas para a F1.

A reunião foi considerada amplamente positiva, com o CEO da categoria, Stefano Domenicali, chamando-a de "um bom passo na direção certa".

A Aston Martin é movida pela Mercedes, mas Stroll disse que saudaria a chegada de outra grande fabricante para ajudar a fortalecer a categoria.

"Eu certamente daria as boas-vindas e abraçaria a entrada do Grupo VW", disse Lawrence Stroll.

“Só acho que isso nos mostraria a força do esporte. Quanto mais fortes os grupos que estão no esporte, melhor para todos os envolvidos, sejam torcedores, sejam donos de times, seja FOM ou FIA."

“Então, eu sei que eles estão bastante envolvidos em conversas sobre o retorno de uma ou duas de suas marcas, e estou muito animado e apoiando eles entrando no esporte."

"Eu acho que seria ótimo."

Com a saída da Honda da F1 no final do ano, a Red Bull está definida para assumir os motores existentes da fabricante como um primeiro passo para a produção de suas próprias unidades de força a partir de 2025, e pediu uma abordagem de "folha em branco" a ser tomada nessa data.

O atual CEO da Williams, Jost Capito, que já foi diretor de automobilismo da Volkswagen, expressou sua convicção de que a F1 precisava de uma "mudança significativa".

“Quando você olha para onde a indústria automotiva está indo, a discussão sobre o CO2 é um problema”, disse Capito.

"Estou absolutamente convencido de que a Fórmula 1 também deve chegar a zero CO2 a partir de 2025, mas há mais opções técnicas do que apenas totalmente elétrico. O combustível E é algo que deve ser investigado, analisado e também na combinação com híbrido."

“Na minha opinião, esses sistemas e tecnologias têm um futuro na mobilidade e, portanto, acho que os regulamentos deveriam ir nessa direção, mas deveriam investigar todas as opções."

"Portanto, é certo que os fabricantes de automóveis tenham que fazer parte da discussão. Eles têm que ser atraídos para as novas regulamentações ou não iriam aderir", concluiu.

.