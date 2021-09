W Series: Powell volta a vencer e empata com Chadwick na tabela

Alice Powell conquistou sua terceira vitória na W Series em 2021, desta vez em Zandvoort, neste sábado. Com o resultado, ela agora está empatada com Jamie Chadwick, com 109 pontos. A primeira campeã da categoria ficou na segunda colocação, seguida de Emma Kimilainen, que completou o pódio.

Após a etapa na Holanda, a categoria visitará apenas Austin e fechará a temporada na Cidade do México. Powell tem mais vitórias que Chadwick, 3 a 2 e a rival mais próxima, Kimilainen, está 34 pontos atrás.

A piloto da W Series Academy Nerea Marti segurou sua quarta posição à frente de Jess Hawkins e Belen Garcia.

Bruna Tomaselli terminou em 17º lugar, após se recuperar de uma rodada na volta de apresentação. A brasileira é a 14ª colocada na tabela, com 12 pontos.

Resultado final:

F1 AO VIVO: Tudo sobre a CLASSIFICAÇÃO para o GP da HOLANDA, com o debate sobre o GRID em ZANDVOORT

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #129 - A aposentadoria de Raikkonen e tudo sobre o GP da Holanda

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: