W Series: Tomaselli é confirmada para testes de Barcelona

O Brasil contará com uma representante nos testes de Barcelona da W Series, categoria feminina de monopostos. Bruna Tomaselli foi confirmada para a pré-temporada na Catalunha, que será realizada de 2 a 4 de março. Além da brasileira, a bicampeã Jamie Chadwick e a vice de 2021, Alice Powell, participarão do evento.

As oito pilotos que se classificaram automaticamente para a temporada de 2022, ao terminar entre as primeiras colocadas no ano passado, além da piloto da W Series Academy da temporada passada, Irina Sidorkova, receberam automaticamente lugares no grid.

Juntando-se a elas estarão 11 pilotos, todas esperançosas de ganhar um dos lugares restantes em uma temporada totalmente financiada.

As 20 pilotos que estarão no teste de pré-temporada da W Series de 2022 no Circuito de Barcelona-Catalunha são:

Tereza Babickova, CZE, 18

Lena Buhler, SWI, 24

Bianca Bustamante, PHI, 17

Jamie Chadwick, UK, 23

Chloe Chambers, USA, 17

Emely De Heus, NED, 19

Belen Garcia, ESP, 22

Marta Garcia, ESP, 21

Megan Gilkes, CAN, 21

Jessica Hawkins, UK, 27

Emma Kimiläinen, FIN, 32

Nerea Martí, ESP, 20

Sarah Moore, UK, 28

Juju Noda, JPN, 16

Alice Powell, UK, 29

Abbi Pulling, UK, 18

Irina Sidorkova, RUS, 18

Bruna Tomaselli, BRA, 24

Beitske Visser, NED, 26

Fabienne Wohlwend, LIE, 24

