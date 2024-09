A contagem regressiva para a quinta etapa do Campeonato Mundial de Endurance (WEC, na sigla em inglês) de 2025, o Rolex 6 Horas de São Paulo, começou a abertura da pré-venda de ingressos no dia 07 de setembro.

Quem comprou ingressos para a edição de 2024 recebeu um link exclusivo para adquirir o Kit Superfã WEC, incluindo ingressos para os 3 dias de evento e um kit com boné, camiseta e copo oficial, oferta exclusiva disponível apenas durante a pré-venda que se encerra no dia 14 de setembro. Destinada aos fãs que compraram ingressos na edição de 2024, a pré-venda garante presença no evento antes da venda geral ao público, que começa no dia 15 de setembro, com o primeiro lote de ingressos.

Buscando sempre proporcionar uma experiência completa de entretenimento ao público, o Rolex 6 Horas de São Paulo 2025 está pronto para oferecer a união perfeita de adrenalina nas pistas e o melhor do rock, oferecendo aos participantes uma Fan Zone única para curtir shows ao vivo entre os treinos e a corrida, interagir com outros fãs e vivenciar a emoção do evento além da pista. A venda oficial dos ingressos para o público começa no dia 15 de setembro no site oficial https://fiawecsaopaulo.com.br/.

Os fãs do WEC podem adquirir ingressos válidos para os três dias de evento em diversos setores. Além disso, estarão disponíveis ingressos para o Pit Walk, limitado em 2025 a 2.000 entradas por dia. A novidade deste ano é a possibilidade de comprar um combo para os três dias do evento, permitindo que o fã escolha o melhor dia para a visitação aos boxes. Para aqueles que buscam uma experiência mais exclusiva, haverá o ingresso para o Terrace S do Senna, que inclui serviço de alimentação e bebidas.

Informações do 1º Lote de Ingressos

Arquibancada A - A partir de R$ 339,00 / Meia-entrada R$ 169,50

Arquibancada B - A partir de R$ 566,00 / Meia-entrada R$ 283,00

Arquibancada Pit-Stop - A partir de R$ 839,00 / Meia-entrada R$ 419,50

Arquibancada M - A partir de R$ 699,00 / Meia-entrada R$ 349,50

Terrace S do Senna - A partir de R$ 1.750,00

Menores de 12 anos a gratuidade quando acompanhados dos pais e/ou responsáveis portadores de ingresso válido para o mesmo setor.

Informações de serviço ao evento

O evento acontece no Autódromo de Interlagos - São Paulo

Data: 11 a 13 de Julho de 2025

Mais informações: https://fiawecsaopaulo.com.br/

