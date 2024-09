WEC: Com McLaren, Nicolas Costa tenta repetir façanha em Fuji

Entre os dias 12 e 15 de setembro, o brasileiro Nicolas Costa retorna ao Fuji Speedway, em Oyama, no Japão, onde vai disputar as 6 Horas de Fuji, sétima e penúltima etapa do Campeonato Mundial de Endurance (FIA WEC). O circuito é um local de boas lembranças para o carioca, que conquistou um pódio importante na edição de 2019 das 24 Horas de Fuji.

Agora, a missão de Nicolas é com a United Autosports, equipe que traz consigo o nome forte da McLaren. A bordo do modelo 720s EVO #59 da marca, na classe LMGT3, o brasileiro estará ao lado do suíço Grégoire Saucy e do britânico James Cottingham em busca do primeiro pódio para a equipe, que por pouco não veio na corrida anterior, em Austin, nos Estados Unidos.

“A corrida passada, no Texas, foi a etapa em que chegamos mais perto do pódio. Faltou um detalhezinho, mas maximizamos tudo aquilo que a gente podia. Quando você tem um sonho e força de vontade, as coisas tendem a acontecer mais. E essa etapa foi prova disso”, comentou Nicolas, um dos principais responsáveis pela escalada da equipe do nono para o quarto lugar na pista americana.

Para o brasileiro, a pista japonesa, que é a segunda mais curta do calendário do WEC, com 4.563 km, oferece as condições ideais para boas disputas e, claro, mais uma oportunidade de subir ao pódio. Em 2019, quando disputou as 24 Horas de Fuji, o carioca ficou com a terceira colocação na classificação geral.

“A cada etapa o nosso equipamento está mais forte, então estamos com uma ótima expectativa para Fuji. Talvez seja um dos traçados mais simples do ano, mas é uma pista que geralmente tem ótimas disputas".

"Com uma reta muito grande, o circuito é bem largo no geral, detalhes que favorecem um bom espetáculo por permitir muitas ultrapassagens”, completou Nicolas, que foi campeão da Porsche Carrera Cup Brasil em 2023 e quer adicionar o pódio no WEC a sua lista de conquistas.

As atividades das 6 Horas de Fuji acontecem entre os dias 12 e 15 de setembro. A transmissão será do BandSports e canal de YouTube Esporte na Band. Todas as atividades devem acontecer na madrugada do horário brasileiro, com a prova tendo sua largada marcada para 23h de sábado. Confira a programação:

Quinta-feira, 12 de setembro

23h - Treino Livre 1

Sexta-feira, 13 de setembro

03h30 - Treino Livre 2

22h20 - Treino Livre 3

Sábado, 14 de setembro

02h20 - Classificação LMGT3

02h40 - Hyperpole LMGT3

03h - Classificação Hypercar

03h20 - Hyperpole Hypercar

23h - Largada 6 Horas de Fuji

Domingo, 15 de setembro

05h - Horário previsto de chegada

