ACO prorroga acordo com FIA para organização do WEC

O organizador das 24 Horas de Le Mans, o Automobile Club l'Ouest (ACO), estendeu seu acordo com a FIA para continuar promovendo o Campeonato Mundial de Endurance (WEC).

O ACO começou a lidar com a promoção do WEC desde a sua criação em 2012, por meio de sua subsidiária Le Mans Endurance Management.

Com a introdução do WEC, as corridas de endurance recuperaram o status de campeão mundial pela primeira vez desde o encerramento do Campeonato Mundial de Carros Esportivos em 1992, e a série em 2021 introduziu a categoria Hypercar.

A prorrogação do acordo entre a FIA e a ACO significa que as duas partes trabalharão juntas na introdução da classe LMDh no WEC, que também substituirá a classe DPi no IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

O presidente da FIA, Jean Todt, disse que o futuro das corridas de longa duração, com o afluxo esperado de fabricantes como Peugeot e Ferrari em 2022 e 2023 respectivamente, teve "bases sólidas" com a extensão da parceria ACO.

“A parceria entre a FIA e a ACO fornece a estabilidade necessária no lado promocional, que é a chave para apoiar os desenvolvimentos positivos no Campeonato Mundial de Endurance da FIA", disse Todt.

"Nesse aspecto, há muito o que esperar, incluindo a categoria Hypercar e o influxo de fabricantes.”

"Portanto, formalizar a continuação da cooperação foi uma decisão óbvia. As corridas de resistência têm bases sólidas para o futuro."

O presidente do ACO, Pierre Fillon, acrescentou que os novos fabricantes provam que a promoção do WEC e de Le Mans foi "frutífera".

“No alvorecer de uma nova era de ouro das corridas de resistência, temos o prazer de estender nosso contrato com a FIA”, disse Fillon. “O crescente interesse em nossa categoria e o retorno das maiores marcas automotivas à classe superior é a prova de que nossa colaboração é frutífera. Os próximos anos oferecem perspectivas nunca vistas nas corridas de resistência.”

"O Campeonato Mundial de Endurance da FIA nunca foi tão popular e estamos muito satisfeitos por buscar nossa parceria com o órgão regulador do automobilismo internacional.”

Isso vem na sequência do anúncio das seis etapas do calendário do WEC de 2022, que começa com as 1000 milhas de Sebring, em 18 de março. Seguem-se às 6 Horas de Spa e as 24 Horas de Le Mans, com corridas de seis horas em Monza e Fuji antes da final das 8 Horas de Bahrain.

F1: SENNA na Ferrari? Saiba detalhes da REUNIÃO SECRETA que quase colocou tricampeão na escuderia

PODCAST: Qual piloto merece uma segunda chance na F1?

.