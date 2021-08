A Cadillac confirmou nesta terça-feira (24) um programa conjunto para disputar o Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC) e a IMSA a partir de 2023 na nova classe LMDh, que será comum a ambas as categorias, usando um chassi Dallara.

A marca, parte da General Motors, fará uma parceria com a Chip Ganassi Racing e a Action Express Racing, duas de suas equipes oficiais na classe DPi da IMSA, a mais importante da categoria, para a nova era das corridas de protótipos.

Com isso, a Cadillac se torna a quinta montadora a confirmar a participação na classe LMDh, se juntando a Porsche, Audi, Acura e BMW. Segundo a montadora, o carro contará com um novo motor desenvolvido pela GM em seu modelo ainda sem nome, que será baseado na próxima geração de chassi LMP2 da Dallara.

A marca tentará realizar a estreia oficial nas 24 Horas de Daytona de 2023, marcada para o mês de janeiro, com "o objetivo de participar das 24 Horas de Le Mans" no mesmo ano. Um anúncio sobre a continuidade do programa de protótipos da Cadillac, iniciado em 2017 com o DPi-V.R na IMSA já era aguardado há alguns meses.

Mais cedo neste mês, a gerente dos programas esportivos da GM, Laura Klauser, deixou a entender que gostaria de levar a marca Cadillac de volta à Le Mans pela primeira vez desde 2002, quando terminou em oitavo no geral com o protótipo Northstar.

"Estamos animados por competir no mais alto nível do esporte a motor internacional, na classe LMDh a partir de 2023", disse Rory Harvey, vice-presidente global da Cadillac.

"Assim como o esporte a motor, a Cadillac está fazendo a transição para um futuro guiado por propulsões alternativas. A natureza híbrida do regulamento da LMDh nos ajudará a fazer essa transferência para um futuro elétrico".

"Estamos animados por seguir adiante com nosso sucesso, seguindo com a transferência de nossos conhecimentos da pista para os veículos de rua. Atingimos o sucesso com o vencedor DPi-V.R e mal podemos esperar para seguirmos esse caminho com o Cadillac LMDh".

Não foi feita nenhuma menção ao futuro da Corvette nas categorias de carros esportivos após o Automóvel Clube do Oeste anunciar na semana passada que a GTE Pro será substituída a partir de 2023 por uma nova classe, baseada nas máquinas de GT3, tanto em Le Mans quanto no WEC.

A Corvette, que terminou em segundo, atrás da Ferrari na edição deste ano, está apenas em seu segundo ano do novo C8.R, baseado no regulamento atual da GTE.

A entrada da Cadillac na LMDh marca mais um ponto positivo no renascimento do WEC após anos complicados devido à saída das montadoras por conta do alto custo de desenvolvimento dos protótipos LMP1.

Além das cinco montadoras já confirmadas na nova classe conjunta com a IMSA, a LMH, dos hipercarros, também vem chamando a atenção. Enquanto Toyota e Glickenhaus já disputam o WEC neste momento (a Alpine usa um modelo LMP1 adaptado), Peugeot e Ferrari já anunciaram seus programas para 2022 e 2023, respectivamente.

Outras montadoras já demonstraram interesse em entrar no WEC nessa nova era, seja na classe LMH ou na LMDh: Lamborghini, Bentley, McLaren e mais.

