Com o segundo melhor tempo do treino de qualificação, a Alpine avançou para a Hiperpole, sessão que definirá as principais posições do grid de largada para as 24 Horas de Le Mans. A equipe, que conta em sua tripulação com o brasileiro André Negrão e franceses Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviére, registrou na primeira classificação, realizada na tarde desta quarta-feira (18), a marca de 3:27.095 e se colocou entre os dois da Toyota.

Duas vezes vencedor do endurance na LMP2, o brasileiro disputa pela primeira vez a mais importante corrida de longa duração do planeta na classe mais importante. De acordo com o piloto, o desempenho desta quarta-feira é um sinal de que o time poderá fazer um bom papel na prova, que é válida pelo mundial da categoria (WEC).

"Foi um bom começo. O carro mostrou bom desempenho tanto no treino livre, quando na classificação desta quarta-feira", disse Negrão. "A gente espera brigar pelos primeiros lugares na Hiperpole desta quinta-feira, e o carro mostrou condições de batalhar por uma boa posição de largada."

"Claro, em uma corrida de 24 horas isso não é fundamental, mas dá moral para o time”, acrescentou o brasileiro, responsável por registrar a melhor volta da Alpine na primeira sessão da semana, disputada horas antes da classificação.

A disputa da Hiperpole está marcada para esta quinta-feira (19), a partir das 16h no horário de Brasília.

