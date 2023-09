Após um hiato de dois meses sem etapas, o WEC retoma sua temporada 2023 neste final de semana, com a disputa de uma das corridas mais tradicionais do calendário, as 6 Horas de Fuji. E Pietro Fittipaldi está empolgado para a rodada japonesa do campeonato.

O piloto da JOTA Sport vem de vitória na classe LMP2 na última etapa, em Monza, e espera seguir na disputa pelas primeiras posições ao lado dos dinamarqueses David Heinemeier-Hansson e Oliver Rasmussen em um circuito onde jamais disputou uma corrida.

O resultado na Itália foi importante para o trio que conta com o piloto brasileiro não apenas para o ânimo para a sequência da temporada, mas também na tabela de pontos.

Fittipaldi e seus companheiros entraram no top 10 da classificação da LMP2, onde ocupam a sétima colocação com 53 pontos. De acordo com Pietro, o objetivo é brigar por uma nova vitória no Japão para entrar no grupo dos cinco primeiros do campeonato.

“A gente vem de uma vitória incrível em Monza, na última etapa, mas agora vamos para Fuji, uma pista onde eu nunca corri, buscando manter este bom momento no campeonato. A equipe tem feito um grande trabalho durante a temporada e o carro tem sido rápido em vários tipos de circuitos".

"Então, nosso objetivo neste final de semana é seguir andando entre os primeiros para brigar por mais uma vitória”, disse Pietro Fittipaldi, que tem os patrocínios de Eurofarma, Claro, Snapdragon, OakBerry, PneuStore, Baterias Moura e Stake.

A programação do WEC no Japão terá início ainda na noite de quinta-feira (7), quando será realizado o primeiro treino livre do final de semana. A classificação está marcada para o início da madrugada de sexta-feira para sábado. A corrida contará largada a partir das 23h de sábado, seguindo até a madrugada de domingo.

