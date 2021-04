Divisão de carros esportivos da Renault, a Alpine encerrou neste início de semana os trabalhos no prólogo, bateria de testes coletivos do FIA WEC realizada no circuito de Spa-Francorchamps, na Bélgica. O brasileiro André Negrão participou dos treinamentos dividindo o modelo Alpine A480 com seus dois parceiros, os franceses Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviére. Ele será o único representante do Brasil na divisão Hypercars, que substitui a partir de 2021 a LMP1 na condição de classe principal do Mundial de Endurance.

“Começamos na próxima quinta-feira feira nossa caminhada para Le Mans”, antecipou-se Negrão, referindo-se ao início dos treinos oficiais da primeira etapa do Mundial de Endurance, que abre a temporada no mesmo circuito belga onde fez os ensaios na segunda e terça feira. “Temos duas metas este ano, brigar pelo título mundial e tentar vencer em Le Mans. Ambas são possíveis. Os dois são um sonho para os franceses da Alpine”, definiu André, que já venceu tanto o Mundial (supertemporada 2018/2019) quanto Le Mans (2018 e 2019) na categoria LMP2, a segunda na escala de forças do WEC.

Nos anos 1970, a Renault preparou modelos com a chancela da Alpine para disputar as provas dos esporte-protótipos – carros construídos especialmente para as corridas e, por isso, com desempenho superior aos modelos de rua. Em 1978, a marca chegou ao objetivo máximo, conquistar Le Mans na categoria principal, com o Renault Alpine A442 V6 Turbo conduzido pelos franceses Didier Pironi e Jean-Pierre Jaussaud. Na época, os franceses quebraram a sequência de vitórias da alemã Porsche, que entre 1976 e 1987 obteria inacreditáveis 12 vitórias em 13 participações.

“Já se passaram 43 anos, mais de quatro décadas, daquela vitória de 1978”, observa André. “Se você imaginar que Le Mans é a corrida de endurance mais importante do mundo, é fácil perceber que efetivamente tem um efeito nas vendas de esportivos, especialmente no mercado europeu – e é isso o que faz uma fábrica entrar no esporte. E se pensar que se trata de uma corrida disputada na França, o quintal da Renault, dá para entender como uma vitória na categoria principal em Le Mans pode ser importante para eles. Especialmente depois de tanto tempo. Eu sou o único piloto não-francês do time. E já estou mega balançado só de pensar nessa possibilidade. É muita responsabilidade. Imagine então o resto do time”, conclui o brasileiro de 28 anos.

Testes em Spa

A equipe francesa se apresentou bem nos testes, terminando com o melhor tempo entre os competidores da classe Hypercar na segunda-feira, e em terceiro no dia seguinte. André ressalta, porém, que o balance of performance (BoP, sigla do programa de equilíbrio de desempenho do WEC) deverá mexer com as forças das equipes para a abertura do campeonato.

“Nosso carro foi super bem nos testes. Ainda vamos ver como vai funcionar o BoP, que vai limitar um pouco o desempenho tanto nosso carro quanto da Toyota, nossa grande rival nesta abertura de campeonato. Já sentimos um pouco desse efeito agora nos testes, e veremos também para a primeira corrida neste sábado”, disse Negrão, logo após o encerramento das atividades no tradicional circuito belga.

Os treinos oficiais para as 6 Horas de Spa-Francorchamps começam na quinta-feira (29), e seguem na sexta-feira, dia em que o grid de largada será definido. A primeira etapa do Mundial de Endurance, no sábado, tem largada às 8h30 pelo horário de Brasília.



Programação das 6 Horas de Spa-Francorchamps

Quinta-feira, 29 de abril

10h30 - treino livre 1



Sexta-feira, 30 de abril

04h30 - treino livre 2

09h00 - treino livre 3

10h20 - classificação 1

10h40 - classificação 2



Sábado, 1º de maio

08h30 - 6 Horas de Spa-Francorchamps