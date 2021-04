André Negrão terá uma semana das mais movimentadas a partir da próxima segunda-feira (26). O piloto e colunista do Motorsport.com participará do prólogo que abre oficialmente a temporada 2021 do WEC, mais importante competição de corridas de longa duração do planeta, em Spa-Francorchamps. Será o único teste coletivo antes do início do campeonato, marcado também para o tradicional circuito belga no dia 1º de maio, em uma corrida de seis horas.

Piloto da Alpine ao lado dos franceses Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviére, André será o único brasileiro a participar das atividades em Spa pela categoria dos Hypercars, a mais importante de um grid que contará com 35 carros e 100 pilotos. Os testes marcados para o início da próxima semana representam a terceira oportunidade que Negrão terá de pilotar o carro. A primeira aconteceu em um shakedown da equipe em Aragón, enquanto a segunda ocorreu há poucos dias, em Barcelona, ambas na Espanha.

“Com a subida da nossa equipe para classe principal, agora teremos realmente chance de brigar pela vitória na geral”, disse Negrão. “A gente brigou muitas vezes pela vitória na LMP2, mas obviamente nunca tivemos carro para ganhar na geral, e agora vamos ter essa oportunidade. É um momento importante para a história da Alpine e, claro, para a minha vida como piloto”, disse o campeão mundial da classe LMP2 da supertemporada 2018/2019, e vencedor das 24 Horas de Le Mans em 2018 e 2019.

Negrão identifica na Toyota o maior rival da Alpine: “Pelo fato de os carros deles terem tração 4x4 e usarem o sistema híbrido”, destaca ele. “Mas nós estamos fortes também. Os nossos testes têm sido produtivos. O primeiro foi apenas para verificação dos sistemas e uma aclimatação dos pilotos nos carros. No segundo já buscamos mais velocidade e fizemos uma simulação de corrida com os três pilotos, com tudo o que uma prova exige da gente”.

Também por isso, o prólogo que se inicia na próxima segunda tem uma importância especial. “Esses testes são fundamentais para gente saber praticamente tudo sobre a relação entre nós e Toyota. Nós ainda não nos encontramos na pista fisicamente. Fizemos treinos separados. Nós comparamos os dados deles com os nossos, para saber se a gente não estava muito fora, nem eles. E pelo jeito a gente está bem parecido. Tudo vai ser decidido agora em Spa, nos ajustes que serão feitos. Tem umas coisas que a gente precisa acertar no nosso carro, controle de tração, e umas partes eletrônicas em que a gente tem que ser um pouquinho mais preciso”, concluiu.

Programação do WEC no prólogo em Spa-Francorchamps:

Segunda-feira, 26 de abril

5h - treino 1

9h - treino 2

Terça-feira, 27 de abril

4h05 - treino 3

9h - treino 4

6 Horas de Spa-Francorchamps

Quinta-feira, 29 de abril

10h30 - treino livre 1

Sexta-feira, 30 de abril

4h30 - treino livre 2

9h - treino livre 3

10h20 - classificação 1

10h40 - classificação 2

Sábado, 1º de maio

8h30 - 6 Horas de Spa