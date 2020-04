CEO do WEC fala sobre cancelamento de etapa de Sebring

Após o anúncio do presidente americano Donald Trump da proibição de entrada de pessoas vindas de 26 países da Europa na noite desta quarta-feira, o Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC), se viu sem opções a não ser cancelar as 1000 Milhas de Sebring.

A etapa, que seria realizada no próximo final de semana, em uma dobradinha com o IMSA, precisou ser cancelada devido à origem da grande maioria dos pilotos do WEC, que são de países que estão proibidos de entrar nos Estados Unidos pelos próximos 30 dias. O Motorsport.com conversou com exclusividade com o CEO do WE, Gerard Neveu sobre a decisão.

Motorsport.com: Quando você tomou a decisão de cancelar a corrida?

Gerard Neveu: Como você sabe, estávamos monitorando de perto a situação, mas, assim que o presidente Trump fez o anúncio sobre a proibição de voos da Europa continental, sabíamos que tínhamos pouca escolha a não ser cancelar imediatamente. Agimos rapidamente, pois muitos membros da nossa equipe, dentro do WEC e de nossos competidores estavam prestes a embarcar em aviões para chegar à Flórida. Divulgamos as notícias o mais cedo possível na Europa para alertar as pessoas para cancelar ou alterar seus planos.

Motorsport.com: Você poderia ter tomado a decisão antes?

Gerard Neveu: Trabalhando em conjunto com o IMSA e Sebring Raceway e levando em consideração os conselhos da Organização Mundial da Saúde e das autoridades federais e estaduais de saúde dos EUA que tínhamos todos os dias até 11 de março, não era necessário tomar essa decisão mais cedo. Estávamos indo em frente. Havia preocupações, é claro, especialmente em relação à situação na Itália que estávamos avaliando, mas, às 17h de ontem, ainda era possível naquele momento competir.

Motorsport.com: A corrida será disputada mais tarde?

Gerard Neveu: Com nossa temporada sendo executada em dois anos civis, essa opção é mais difícil para nós do que, digamos, o IMSA, que poderia colocar uma corrida de maneira viável no final do ano. É difícil dizer mais sobre isso agora. Neste ponto, provavelmente não precisa ser dito, mas todos estamos desesperadamente desapontados. A SuperSebring não foi apenas um evento extremamente importante para corridas de carros esportivos, no que diz respeito à visibilidade nos EUA e aos resultados, mas em um nível pessoal, foi o favorito de quase todos os envolvidos. Estamos diante de uma situação muito desafiadora, totalmente sem precedentes e imprevisível, e que está mudando a cada dia.

Motorsport.com: O que acontece com toda a infraestrutura já existentes?

Gerard Neveu: Nossa equipe de logística e esportes do WEC já estava no local para a instalação. Eles, juntamente com o nosso parceiro de logística, a DHL Global Forwarding, garantirão que o frete seja embalado e enviado com segurança para a Europa. É um trabalho enorme, mas temos uma excelente equipe trabalhando nisso. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer a toda a equipe da organização e aos diferentes fornecedores envolvidos nessa situação tão difícil que estão trabalhando dia e noite para resolver os problemas. Muito sinceros agradecimentos também aos nossos parceiros do IMSA, a todos os concorrentes do WEC por seu total apoio nessas circunstâncias únicas e desafiadoras. ”

Motorsport.com: Que implicações isso tem para o WEC?

Gerard Neveu: Antes de responder a isso, nossa primeira e maior preocupação é com as pessoas afetadas pelo vírus, onde quer que estejam. Primeiro, precisamos cuidar um do outro e ficar juntos, nos apoiando para superar a pandemia de coronavírus. Dito isto, como tantos outros campeonatos, o impacto comercial, esportivo e humano que isso terá no futuro é considerável, por isso devemos trabalhar ainda mais para adaptar, refinar, renovar ou revitalizar nosso campeonato. Não estamos dizendo que será fácil, mas é isso que precisamos fazer. No curto prazo, o que devemos lembrar, porém, é que estamos no meio de uma situação transitória, mesmo que seja uma situação sem fim definitivo. Precisamos manter a calma, cuidar das pessoas mais próximas e enfrentar os desafios de cada dia que chegarem.

Motorsport.com: Outras corridas serão canceladas?

Gerard Neveu: Estamos muito, muito conscientes de que esta é uma situação que muda rapidamente e que nenhum de nós já enfrentou antes. Honestamente, no momento, não podemos responder a essa pergunta porque não é apenas nossa decisão. Manteremos todos informados o mais breve possível. Obviamente, manteremos nosso grupo de monitoramento do Covid-19 existente e continuaremos mantendo nosso paddock informado sobre quaisquer desenvolvimentos.