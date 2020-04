Após o anúncio do presidente americano Donald Trump da proibição de entrada de pessoas vindas de 26 países da Europa na noite de quarta, o Campeonato Mundial de Endurance da FIA, o WEC, se viu sem opções a não ser cancelar as 1000 Milhas de Sebring.

A etapa, que seria realizada no próximo final de semana, em uma dobradinha com o IMSA, que vai manter a realização de sua 12 Horas de Sebring, precisou ser cancelada devido à origem da grande maioria dos pilotos do WEC, que são de países que estão proibidos de entrar nos Estados Unidos pelos próximos 30 dias.

O WEC anunciou o cancelamento através de um comunicado: "Após o anúncio feito pelo Presidente Trump em 11 de março sobre uma suspensão de viagem de cidadãos não-americanos vindos da Europa, a liderança da WEC revisou a viabilidade de fazer as 1000 Milhas de Sebring, marcada para 20 de março".

"Após uma cuidadosa revisão, foi determinado que a prova será cancelada. Devido ao grande número de pilotos, funcionários e diretores que ainda estão na Europa e que viajariam para os Estados Unidos nos próximos dias, não será possível fazer a prova sem suas presenças. A decisão foi comunicada e aceita por John Doonan, presidente do IMSA na noite de 11 de março".

As 1000 Milhas não era o único evento do WEC marcado para acontecer em Sebring. Além da prova, a categoria esperava realizar dois dias de testes pensando nas duas últimas etapas da temporada, as 6 Horas de Spa e as 24 Horas de Le Mans.

GALERIA: Relembre os últimos vencedores das 24 Horas de Le Mans