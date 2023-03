Em Sebring, Negrão inicia sexta temporada no Mundial de Endurance

Carregar reprodutor de áudio

A primeira de sete etapas do Mundial de Endurance, o WEC (World Endurance Championship) acontece nesta sexta-feira, 17. E a abertura será em um dos palcos mais tradicionais do esporte a motor mundial: a pista norte-americana de Sebring.

A prova, com 1000 milhas de duração, traz boas lembranças para o brasileiro André Negrão, que no ano passado venceu a corrida na classificação geral, depois de largar na pole position.

Neste ano, Negrão segue com o mesmo time com o qual garantiu o triunfo de 2022, a francesa Alpine, mas na categoria LMP2. Ele também terá novos companheiros de equipe, o experiente mexicano Memo Rojas (41 anos) e o novato britânico Olli Caldwell (20 anos).

Além de ganhar entrosamento com seus novos companheiros, Negrão também terá tecnicamente outra novidade para se adaptar, os pneus Goodyear – obrigatórios para a LMP2.

O brasileiro jamais andou com esses compostos em seus cinco anos anteriores no WEC, utilizando Michelin até o ano passado na categoria Hypercar e Dunlop no início de sua primeira incursão na LMP2 – quando conquistou o título da temporada 2018-19 e faturou duas vezes as 24 Horas de Le Mans, em 2018 e 2019.

“Temos grandes marcas e pilotos neste ano, e temos ótimos nomes na LMP2, caras que já fizeram história no automobilismo mundial. Tenho inclusive um do meu lado no meu carro: o Memo (Rojas) foi tetracampeão do IMSA, tricampeão das 24 Horas de Daytona e bicampeão da European Le Mans Series na LMP2”, ressalta André.

“Então, acho que estamos bem preparados para nos defender neste grid competitivo. Espero ter um ano bom e divertido”, completa.

O brasileiro faz sua avaliação inicial sobre a temporada: “Estou muito ansioso para ir para a pista competir novamente. Estamos desde o início de novembro do ano passado sem correr, então tem aquela ansiedade antes do retorno".

"Neste ano temos muitos desafios, novos companheiros de equipe, Memo e Olli, com quem ainda preciso ganhar entrosamento técnico, e os pneus. O carro, no caso, eu já conheço, é praticamente o mesmo de quando corri na LMP2 da última vez".

“Porém, os pneus são a grande chave para nós, entender como eles funcionam e como iremos acertar o carro para as provas. Obviamente o estilo de pilotagem, tirando o máximo sem superaquecer demasiadamente a borracha, também é outra questão para nós pilotos termos em mente”, conclui.

Grid com estrelas

O WEC chega prometendo bastante para a temporada 2023. Se de um lado a categoria principal Hypercar terá Ferrari, Porsche e Cadillac se juntando a Toyota e Peugeot, a LMP2 contará também com bons nomes em seu grid.

Ex-pilotos da Fórmula 1 também disputarão o campeonato neste ano. Entre os anunciados estão o russo Daniil Kvyat, o polonês Robert Kubica, o holandês Giedo van der Garde e o brasileiro Pietro Fittipaldi.

Para Negrão, isso só acrescentará no desafio para sua temporada: “O WEC vem em crescimento desde o anúncio da categoria Hypercar, muitas montadoras estão olhando para o campeonato”.

1000 MILHAS DE SEBRING

Quarta-feira, 15

11h55: Treino Livre 1

17h35: Treino Livre 2

Quinta-feira, 16

12h55: Treino Livre 3

19h30: Classificação

Sexta-feira, 17

13h00: Corrida

*Horário de Brasília

MUNDIAL DE ENDURANCE: TEMPORADA 2023

Data / Pista / País / Duração

17/03 - Sebring - EUA - 1000 milhas

16/04 - Portimão - Portugal - 6 horas

29/04 - Spa-Francorchamps - Bélgica - 6 horas

11/06 - Le Mans - França - 24 horas

09/07 - Monza - Itália - 6 horas

10/09 - Fuji - Japão - 6 horas

04/11 - Sakhir - Bahrein - 8 horas

EQUIPE ALPINE RENAULT ELF TEAM

PILOTOS

André Negrão, 30 anos, Brasil

Olli Caldwell, 20 anos, Inglaterra

Memo Rojas, 41 anos, México

CARRO: ALPINE A470

Chassi: Oreca 07 (França), fibra de carbono

Motor: Gibson GK-428 (Inglaterra), 4,2 litros, V8 naturalmente aspirado, gasolina, 603cv

Eletrônica: Cosworth (Inglaterra)

Câmbio: Xtrac Transmission (Inglaterra), 6 velocidades

Tanque: 75 litros, padrão FIA FT3

