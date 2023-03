WEC: "No caminho certo", Negrão destaca dia de evolução em Sebring

Carregar reprodutor de áudio

O primeiro dia de treinos para as 1000 Milhas de Sebring – etapa inaugural do Mundial de Endurance em 2023 – terminou de maneira satisfatória para André Negrão e o resto do trio do Alpine #35, o britânico Olli Caldwell e o mexicano Memo Rojas.

Juntos, eles levaram o carro ao oitavo lugar em ambas as sessões realizadas na quarta-feira, 15. Mas, com a tabela de tempos bem compacta devido ao fato de a categoria LMP2 ter equipamento obrigatório, Negrão considera que tudo seja possível com um bom desenvolvimento durante o segundo dia de treinos, nesta quinta-feira,16, nos Estados Unidos.

“Nossos treinos hoje foram bons, muito proveitosos, com o da manhã sendo até melhor do que imaginávamos”, disse o brasileiro, campeão da LMP2 na temporada 2018-19.

“Ficamos a 0s6 do pessoal da frente, faltou pouco, aqui é muito acirrado. De tarde, tentamos acertar o carro mais para a corrida do que para a classificação. Agora continuaremos a trabalhar no acerto para ver o que podemos fazer para deixar o carro o melhor possível para a corrida – muito mais importante do que a classificação, são oito horas na pista.”

O bom desempenho do trio do Alpine #35 vem após o prólogo, realizado no último fim de semana, em Sebring, no qual ele e seus companheiros tiveram muito trabalho para acertar o carro e se acostumar aos pneus Goodyear, novos para eles.

“Nós ainda estamos aprendendo tudo, nosso carro está melhorando de pouquinho em pouquinho, ainda falta um pouco para chegarmos nos ponteiros, mas estamos no caminho certo. Está tudo correndo da melhor maneira possível, com meus companheiros também, então vamos ver como podemos acertar o carro da melhor forma para a classificação e para a corrida”, concluiu André Negrão.

1000 MILHAS DE SEBRING: Programação

Quinta-feira, 16

12h55: Treino Livre 3

19h30: Classificação

Sexta-feira, 17

13h00: Corrida

MUNDIAL DE ENDURANCE: TEMPORADA 2023

Data / Pista / País / Duração

17/03 - Sebring - EUA - 1000 milhas

16/04 - Portimão - Portugal - 6 horas

29/04 - Spa-Francorchamps - Bélgica - 6 horas

11/06 - Le Mans - França - 24 horas

09/07 - Monza - Itália - 6 horas

10/09 - Fuji - Japão - 6 horas

04/11 - Sakhir - Bahrein - 8 horas

EQUIPE ALPINE RENAULT ELF TEAM

PILOTOS

André Negrão, 30 anos, Brasil

Olli Caldwell, 20 anos, Inglaterra

Memo Rojas, 41 anos, México

CARRO: ALPINE A470

Chassi: Oreca 07 (França), fibra de carbono

Motor: Gibson GK-428 (Inglaterra), 4,2 litros, V8 naturalmente aspirado, gasolina, 603cv

Eletrônica: Cosworth (Inglaterra)

Câmbio: Xtrac Transmission (Inglaterra), 6 velocidades

Tanque: 75 litros, padrão FIA FT3

Prenúncio de APOSENTADORIA? CRISE na Mercedes F1 precede FIM DA LINHA entre Hamilton e Wolff? DEBATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #221 - Crise na Mercedes pode significar fim da linha para Hamilton?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: