A Penske anunciou nesta terça-feira (04) que comandará o programa de retorno da Porsche às categorias de carros esportivos com o protótipo da nova classe LMDh que correrá tanto no Campeonato Mundial de Endurance (WEC) quanto na IMSA a partir de 2023, no mesmo momento em que a Audi voltará a integrar o grid do Mundial da FIA.

A operação americana renovará sua parceria com a montadora alemã para correr com carros LMDh em ambas categoria sob o nome de Porsche Penske Motorsport.

As marcas já tiveram sucesso no passado em campeonatos norte-americano, como os títulos da Can-Am em 1972 e 1973 com o 917 e uma trinca de títulos na American Le Mans entre 2006 e 2008 com o RS Spyder LMP2.

A parceria mais recente entre Porsche e Penske veio em 2009 na categoria Grand-Am com um protótipo Riley Daytona com motores da montadora alemã. A renovação da parceria com a Penske vem após o final do acordo com a Acura após o fim da última temporada da IMSA.

Fritz Enzinger, chefe da Porsche Motorsport, disse: "Porsche e Penske dividem um grande registro de sucesso na pista. A Penske criou um nome para si própria com um sucesso quase sem precedentes no esporte a motor".

"Em uma longa lista de vitórias até aqui, o nome de Le Mans segue ausente. Espero que, com isso, podemos buscar o sucesso já a partir de 2023 com a Porsche Penske Motorsport - o que marcaria a 20º vitória da Porsche em La Sarthe".

Roger Penske, que nunca fez segredo sobre o desejo de levar sua equipe novamente às 24 Horas de Le Mans pela primeira vez desde 1971, descreveu o anúncio do retorno à Porsche como "um dia de orgulho para toda a organização da Penske".

"Representamos a Porsche nas pistas e em nossos negócios por mais de seis décadas", disse. "A herança e o sucesso que curtimos junto é algo sem precedentes em nossa história".

"Mal posso esperar para começar a construção desse programa global de corridas com a Porsche, que competirá por vitórias e campeonatos por muitos anos".

A Porsche também reiterou sua intenção de ter carros clientes nos grids do WEC e do IMSA já a partir do início do programa, em 2023.

"Estamos buscando uma mistura de carros de fábrica e clientes desde o começo", disse o chefe de operações de esporte a motor da Porsche, Pascal Zurlinden. Ele revelou ainda que o LMDh da montadora deve iniciar os testes em pista até o fim deste ano.

Audi LMDh Photo by: Audi Communications Motorsport

Assim como a Porsche, a Audi também determinou a data de seu retorno às 24 Horas de Le Mans, voltando ao grid em 2023 e com um protótipo LMDh, que a montadora alemã chamou de "o sucessor do R18".

Em novembro do ano passado, a Audi surpreendeu o mundo do esporte a motor anunciando sua saída da F-E após o fim da temporada atual com o objetivo de retornar ao WEC e as 24 Horas de Le Mans, além da intenção de correr no Dakar já em 2022.

"A nova categoria LMDh se encaixa perfeitamente com nossa maneira de ver o motor", disse Julius Seebach, diretor executivo da Audi Sport. "As normativas nos permitem alinhar carros de corrida fascinantes nas corridas de maior prestígio internacional. Além disso, estamos usando as sinergias do Grupo Volkswagen".

A "sinergia" se refere a uma "estreita colaboração" que a Audi com a Porsche na construção do novo protótipo. O LMDh está sendo fabricado nas instalações da Audi Sport em paralelo com o SUV que fará parte do Dakar.

"Uma grande força do grupo Volkswagen é a colaboração entre marcas para o desenvolvimento de carros de rua. Agora, estamos levando esse modelo ao esporte a motor".

O objetivo é começar a rodar com o novo carro em 2022, com testes no primeiro trimestre antes de iniciar um intenso programa o longo do ano. Sua estreia oficial em uma corrida será nas 24 Horas de Daytona de 2023.

No momento, Audi segue como uma das marcas mais vitoriosas nas 24 Horas de Le Mans, com 13 triunfos entre 2000 e 2014, tornando-se a segunda na lista de todos os tempos, atrás apenas da própria Porsche, com 19.

RETA FINAL: Hamilton brilhante, Verstappen p*, polêmicas de Portugal, Sprint Race e mais

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Oscar das pistas: histórias da F1 que rendem filme