O carro #7 da Toyota, pilotado por Mike Conway, Kamui Kobayashi e José María López se aproximou de ganhar o título do WEC na Hypercar depois de garantir uma vitória dominante nas 6 Horas do Bahrein. O trio, que também venceu as 24 Horas de Le Mans, subiu ao pódio junto aos outros pilotos da equipe, Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley, para uma dobradinha depois de uma corrida relativamente monótona.

Com o resultado, a montadora japonesa garantiu oficialmente o título mundial de construtores, enquanto os ganhadores deste sábado irão para o desfecho da temporada no próximo fim de semana como os favoritos ao título. O A480 da Alpine, pilotado por André Negrão, terminou uma volta atrás em terceiro, enquanto Felipe Fraga venceu na GTE Am.

"É muito bom seguir com 100% de aproveitamento de pódios na temporada”, comentou Negrão logo após o encerramento da corrida no Oriente Médio. "A gente brigou com a Toyota no início, mas o Matthieu (Vaxiviére) acusou um problema de perda de potência na vez dele. A equipe conseguiu resolver e continuamos para garantir mais um terceiro lugar. Foi um ótimo resultado."

Na LMP2, o #31 de Robin Frijns, Ferdinand Habsburg e Charles Milesi liderou por longos períodos no stint inicial, superando os poles do #28 de Stoffel Vandoorne, Tom Blomqvist e Sean Gelael. O #38 de António Felix da Costa, Anthony Davidson e Roberto González completou o pódio da divisão.

Porsche faz dobradinha na GTE Pro e Fraga triunfa na GTE Am

#92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR - 19: Kevin Estre, Neel Jani Photo by: JEP / Motorsport Images

Em uma classe GTE Pro com apenas quatro carros, os dois Porsches superaram facilmente as Ferraris. O #92 de Kevin Estre e Neel Jani liderou toda a corrida, com o #91 de Gianmaria Bruni e Richard Lietz confortavelmente garantindo a dobradinha.

Isso chegou a causar certa angústia na garagem da montadora, quando Lietz perguntou à equipe se ele poderia passar, mas o austríaco foi orientado a se manter na posição, pois os dois carros estavam conservando os pneus.

A Ferrari #51 de Alessandro Pier Guidi e James Calado completou o pódio, terminando mais de 35s atrás dos líderes batendo seus companheiros Daniel Serra e Miguel Molina no #52. Estre e Jani também assumiram a liderança da divisão.

Na GTE Am, o Aston Martin de Felipe Fraga, Dylan Pereira e Ben Keating venceu uma difícil batalha. O #33 da TF Sport foi perseguido nos estágios finais pelo Porsche #77 da Dempsey pilotado por Matt Campbell, Jaxon Evans e Christian Ried, mas garantiu o triunfo para dar ao time a chance de desafiar a AF Corse pelo título na reta final da temporada.

“Como toda prova do WEC, a corrida de hoje foi focada em estratégia e acredito que conseguimos desempenhar bem a que tínhamos planejado", disse Fraga após a prova. "Estamos muito contentes com a vitória. Eu já havia ganho em outros campeonatos neste ano, mas essa foi a primeira na temporada do WEC e em uma pista muito legal."

"Isso diminui vantagem dos líderes em relação a nós para 21 pontos. Para conquistar o título, precisamos vencer a próxima etapa e eles terminarem no máximo na quinta posição, ou finalizarmos pelo menos em quarto e eles abandonarem. A chance existe e o foco é total", acrescentou.

O campeonato de 2021 do WEC chegará ao fim no próximo fim de semana, no mesmo local, com as 8 Horas do Bahrein.

Resultado final das 6 Horas do Bahrein

