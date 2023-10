O Motorsport.com segue trazendo inovações para seu público: o segmento MOTORSPORT BUSINESS chega ao Brasil após sucesso na versão Global do site e em outros países, além do Motor1.com, trazendo aqueles que fazem bonito fora das pistas em prol do esporte a motor, em cases de sucesso que acontecem no País e poderiam ser facilmente replicados no mundo todo. Na terceira edição, Carlos Col, CEO da Mais Brasil, promotora da Copa Truck e agora das 6 Horas de São Paulo, etapa do Mundial de Endurance da FIA (WEC).

Col traz os bastidores da assinatura do contrato com os proprietários do principal campeonato de corridas de longa duração, além daquilo que ele e sua equipe deverão proporcionar àqueles que forem a Interlagos em 14 de julho de 2024.

Além disso, Col também contou como foram as suas passagens pela Stock Car, especialmente em dois momentos cruciais em que a categoria estava a um passo de acabar.

