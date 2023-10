Foi aberta neste domingo (01) a venda de ingressos para a edição de 2024 das 6 Horas de São Paulo, prova que marca o retorno do Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC) ao Brasil após dez anos.

Foram disponibilizados ingressos em cinco setores para a prova, marcada para 14 de julho de 2024: as arquibancadas A (descoberta), B, M e Pit Stop (cobertas) e a Fan Zone.

Segundo a organização, a Fan Zone é uma tradição nas provas do WEC, com palco que reúne diversas atrações, entretenimento, praça de alimentação e telões para que o público possa acompanhar a ação na pista.

No primeiro lote, os valores são os seguintes para o passe de três dias (sexta, sábado e domingo):

Setor Fan Zone: R$250,00 (R$125,00 meia entrada) + taxas

Setor A: R$279,00 (R$139,50 meia entrada) + taxas

Setor B: R$466,00 (R$233,00 meia entrada) + taxas

Setor M: R$579,00 (R$289,50 meia entrada) + taxas

Setor Pit Stop: R$689,00 (R$344,50 meia entrada) + taxas

Os ingressos podem ser adquiridos no site oficial do evento, clique aqui.

Além do ingresso para os três dias, é possível 'turbinar' a experiência com a compra do passe de visitação aos boxes e a sessão de autógrafos com os pilotos do WEC (apenas sábado e domingo). Para a sexta-feira, há um acréscimo de R$97,00 ao valor do ingresso. No sábado, R$149,00 e, para o domingo, R$180,00. Esta opção não está disponível para o setor Fan Zone.

O espectador pode optar também pela compra do ingresso apenas para o domingo. Esta opção está disponível apenas para o Setor A no valor de R$250,00, sem opção de meia entrada.

O Mundial de Endurance retorna ao Brasil pela primeira vez desde 2014 em um momento de 'renascimento' do campeonato. O sucesso da classe dos hipercarros e da criação de uma divisão com regulamento conjunto com a IMSA levou a um retorno em massa das montadoras do grid do WEC, aumentando a visibilidade da categoria.

Para o próximo ano, o grid contará com montadoras como Toyota, Ferrari, Porsche, Peugeot, Lamborghini, Cadillac e mais. As 6 Horas de São Paulo será a quinta etapa da temporada 2024 após passagens por Losail (Catar), Ímola, Spa-Francorchamps e as 24 Horas de Le Mans em junho.

Após a passagem pelo Brasil, a categoria corre ainda no Circuito das Américas, em Austin, e em Fuji, no Japão, antes do encerramento da temporada em novembro, no Bahrein.

