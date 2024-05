Nicolas Costa finalizou as 6 Horas de Spa-Francorchamps, terceira etapa do Campeonato Mundial de Endurance (FIA WEC), neste sábado (11/05), com o quinto lugar da classe LMGT3. O resultado na Bélgica foi o melhor do McLaren 720S GT3 EVO #59 da United Autosports na temporada. O modelo também foi guiado pelo britânico James Cottingham e o suíço Gregóire Saucy, na temporada. O trio chegou a liderar boa parte da corrida, apesar da perda de rendimento do carro em alguns momentos da competição.

A largada da prova foi um sinal de que a tripulação do carro #59 teria boas chances na tradicional pista belga. James Cottingham conseguiu pular da quarta colocação para a vice-liderança, conseguindo manter o carro entre os três primeiros durante todo o seu stint, que durou pouco mais de duas horas.

Nicolas assumiu o volante logo após o britânico. Focado em manter o ritmo estabelecido pelo companheiro, o carioca não mediu esforços para se colocar na liderança dos GT3, durante boa parte do seu stint, fazendo boas ultrapassagens em cima da Lamborghini #85 da Iron Dames.

Com menos de três horas para o final, a bandeira vermelha foi acionada após uma batida entre o hypercar #2 da Cadillac e o GT3 #31 da BMW, que causou danos às barreiras de proteção do circuito. Com quase uma hora de pausa, a direção de prova optou por prorrogar a corrida em mais de 1h40min.

Briga pelo pódio

Gregóire Saucy assumiu o comando na relargada, conseguindo manter o trabalho feito pelos companheiros de equipe. Novamente, o McLaren #59 liderou boa parte das voltas e chegou a brigar pelo pódio, mas precisou parar já nos minutos finais, retornando em quinto lugar. A vitória entre os GT3 ficou com o Porsche #91 da Manthey EMA, tripulado por Yasser Shahin, Morris Schruring e Richard Lietz. Já o hypercar #12 da Hertz Team Jota, guiado por Callum Ilott e Will Stevens venceu na geral.

“Chegamos muito perto do pódio e até mesmo da vitória, então ficou aquela sensação do ‘quase’. Mas essa era a meta da equipe. Tínhamos certeza de que nosso carro estava pronto para brigar pelas melhores posições e isso se confirmou. Foi muito bom liderar a prova, com certeza reforçou a sensação de que nosso trabalho está dando resultados e que podemos sonhar com uma vitória neste ano de estreia do carro e meu também neste campeonato, que é muito difícil”, declarou Nicolas, que conta com o apoio da PRIO, maior empresa independente de óleo e gás do Brasil.

Com o resultado, Nicolas soma os primeiros pontos no campeonato. A próxima etapa do FIA WEC é a lendária prova das 24 Horas de Le Mans, na França, que acontece entre os dias 15 e 16 de junho.

Top-5 das 6 Horas de Spa-Francorchamps:

1º - Richard Lietz (AUT) / Morris Schuring (HOL) / Yasser Shahin (AUS) - Porsche 911 GT3 R LMGT3 #91, Manthey EMA, 130 voltas em 5h58min599

2º - Klaus Bachler (AUT) / Joel Sturm (ALE) / Aliaksandr Malykhin (BLR) - Porsche 911 GT3 R LMGT3 #92, Manthey Pure Rxcing, +1s298

3º - Claudio Schiavoni (ITA) / Matteo Cressoni (ITA) / Franck Perera (FRA) - Lamborghini Huracán LMGT3 Evo2 #60, Iron Lynx, + 9s863

4º - Rahel Frey (SUI) / Sarah Bovy (BEL) / Michelle Gatting (DIN) - Lamborghini Huracan LMGT3 Evo2 #85, Iron Dames, +27s064

5º - Grégoire Saucy (SUI) / Nicolas Costa (BRA) / James Cottingham (GBR) - McLaren 720S LMGT3 Evo #59, United Autosports, +31s337