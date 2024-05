As 6h de Spa-Francorchamps, etapa do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) foi interrompida neste sábado durante a quinta hora de prova após um forte acidente envolvendo o hipercarro da Cadillac guiado por Earl Bamber e o GT3 da BMW do trio de Augusto Farfus, com Sean Gelael ao volante.

Bamber estava pressionando Neel Jani, do Proton Porsche 963 LMDh pela terceira posição quando a dupla encontrou a disputa pela quarta posição da classe LMGT3 em Les Combes. Com Jani perdendo um pouco de tempo atrás do BMW M4 GT3 da equipe WRT e o Aston Martin Vantage da D'Station com Erwan Bastard, Bamber foi tentar ultrapassar o suíço.

Mas, ao mexer o carro para a direita para se colocar ao lado de Jani, ele acertou a frente do carro de Gelael, sendo alçado para cima com seu Chip Ganassi Racing V-Series.R LMDh, terminando com uma pancada forte na barreira.

Veja abaixo o momento do incidente:

Um vídeo publicado nas redes sociais mostra ainda o acidente do ponto de vista do público:

Segundo informado pela categoria, ambos os pilotos estão ok, mas foram encaminhados ao centro médico por precaução.

