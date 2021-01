Daniel Serra disputará a temporada completa do Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC) em 2021. A AF Corse, que coordena o programa da Ferrari na categoria, anunciou nesta segunda (18) os pilotos que correrão nos dois carros da classe LMGTE Pro, com o brasileiro sendo um dos quatro confirmados.

Após duas temporadas correndo com o carro #51 da AF Corse, Serra vai agora integrar o #52, tendo ao seu lado o espanhol Miguel Molina, além do italiano Davide Rigon, que correrá ao lado dos dois nas 24 Horas de Le Mans.. Enquanto isso, o outro carro da equipe terá o italiano Alessandro Pier Guidi e o britânico James Calado.

Serra, que se tornou um piloto oficial da Ferrari no final de 2019, acumula bons resultados no WEC, incluindo duas vitórias e um segundo lugar nas 24 Horas de Le Mans, todas na classe GTE Pro. Ao longo do ano passado, ele apareceu em diversas categorias correndo com a Ferrari em classes de GT3 e GTE.

"Meu objetivo era correr no WEC e estou muito feliz por participar da temporada 2021. Conheço bem a equipe e meu companheiro. Acredito que nos daremos bem juntos. Estou me preparando do melhor modo possível para quando a temporada começar.

Esse não será o único desafio de Serra em 2021. O paulista segue na Stock Car com a Eurofarma e irá em busca do tetracampeonato neste ano, tendo ao seu lado mais uma vez o atual campeão Ricardo Maurício.

Em 2021, o WEC volta a ser disputado dentro de um mesmo ano, abandonando o modelo de início em um ano e terminando no ano seguinte. A temporada está marcada para começar em 19 de março com as Mil Milhas de Sebring, apesar da etapa estar ameaçada devido ao impacto da pandemia. Além dos Estados Unidos, o campeonato deve passar por Bélgica, França, para as 24 Horas de Le Mans, Itália, Japão e Bahrein.

