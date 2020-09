A pandemia da Covid-19 fez o Campeonato Mundial de Endurance (WEC) fazer grandes mudanças em seu formato, sendo o principal deles abandonar o formato comum para o futebol europeu, de setembro de um ano a junho do ano seguinte, voltando a ser anual. Além disso, o novo calendário foi reduzido, com apenas seis etapas.

A redução no número de eventos foi realizada visando uma redução de gastos para as equipes.

A temporada de 2021 será a menor da categoria desde a sua criação, em 2012. A primeira prova será a 1000 Milhas de Sebring em 19 de março.

Na sequência, o WEC vai para uma sequência de provas na Europa, começando com as 6 Horas de Spa em 01 de maio, as 24 Horas de Le Mans em 12 e 13 de junho e fechando com uma novidade no calendário, as 6 Horas de Monza, em 18 de julho. A prova italiana já fazia parte do cronograma original.

Na sequência, são realizadas duas provas na Ásia, começando com 6 Horas de Fuji em 26 de setembro e a temporada chega ao fim com as 6 Horas do Bahrein em 20 de novembro. A prova no país do Oriente Médio volta a ter seis horas de duração após a edição deste ano, que ainda será realizada em novembro.

Das provas que estavam no calendário original, as provas em Silverstone e Kyalami foram cortadas, além de Xangai e Circuito das Américas, que estavam no cronograma da temporada 2019-20, e não retornarão no próximo ano.

O chefe do WEC, Gerard Neveu comentou: "Ouvimos nossas montadoras, equipes e parceiros, e respondemos com um calendário que terá menos eventos que no passado para permitir que eles possam lidar com a crise econômica".

"Vamos revisar isso novamente no futuro, quando a situação sanitária e econômica permitir, com sorte a partir de 2022".

Confira o calendário de 2021 do WEC:

Data Pista / Local 13/14 de Março Pré-temporada em Sebring 19 de Março 1000 Milhas de Sebrin 01 de Maio 6 Horas de Spa-Francorchamps 12/13 de Junho 24 Horas de Le Mans 18 de Julho 6 Horas de Monza 26 de Setembro 6 Horas de Fuji 20 de Novembro 6 Horas do Bahrein