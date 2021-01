Fraga disputará WEC em 2021 na classe GTE Am

O grid da temporada 2021 do Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC) terá mais um brasileiro. Felipe Fraga, campeão de 2016 da Stock Car, foi confirmado nesta terça-feira (19) como piloto da equipe TF Sport na classe GTE Am, tendo como companheiros de equipe o americano Ben Keating e o luxemburguês Dylan Pereira.

O trio correrá a bordo de um Aston Martin Vantage AMR, com motor Turbo V8 de quatro litros. A TF Sport vai para sua terceira temporada no WEC e acumula bons resultados, com o terceiro lugar em 2018-19 e o segundo lugar em 2019-20 na GTE Am. No ano passado, a equipe saiu vitoriosa na classe nas 24 Horas de Le Mans, com o trio formado por Jonathan Adam, Charlie Eastwood e Salih Yoluç.

Desde o ano passado, Fraga vem focando seus esforços em sua carreira no exterior, tendo deixado a Stock Car após a temporada 2019. O brasileiro correu algumas etapas do GT World Challenge e iria disputar o Sertões, mas acabou ficando de fora após testar positivo para Covid-19.

Keating é um piloto com grande experiência no esporte a motor, tendo disputado as 24 Horas de Le Mans diversas vezes, inclusive três anos com uma equipe própria, a Keating Motorsport. Seu melhor resultado foi em 2018, com um terceiro lugar na GTE Am. No ano seguinte, dividindo o carro com Fraga e o holandês Jeroen Bleekemolen, o trio chegou a vencer na classe, mas acabou desqualificado por uma irregularidade no Ford GT. Em 2020, os três repetiram a parceria a bordo de um Porsche 911 RSR, terminando em 14ª na classe.

Já Pereira fará sua estreia no WEC após um período de seis anos disputando a Porsche Supercup e a Porsche Carrera da Alemanha, terminando com o vice-campeonato da Supercup em 2020.

O dono da TF Sport, Tom Ferrier, falou sobre o trio: "Poucos pilotos no mundo podem superar o que Keating faz. Ele é rápido e tem gome de vitórias. E ele vem com dois grandes companheiros de equipe em Dylan e Felipe. Espero que nosso carro, equipe e pilotos possam nos entregar o título que escapou em 2020 e repetir a vitória em Le Mans. Todos estão animados para começar!".

O WEC não será o único desafio de Fraga em 2021. No final do ano passado, o paraense confirmou que participará da temporada completa da IMSA com a Riley Motorsports na classe LMP3, dividindo o carro com Gar Robinson, Oliver Askew e Scott Andrews. Mas o ano do piloto não começou de modo ideal. Devido às restrições de entrada nos Estados Unidos, Fraga será substituído por Spencer Pigot nas 24 Horas de Daytona, que será realizada entre os dias 30 e 31 de janeiro.

Em 2021, o WEC volta a ser disputado dentro de um mesmo ano, abandonando o modelo de início em um ano e terminando no ano seguinte. A temporada está marcada para começar em 19 de março com as Mil Milhas de Sebring, apesar da etapa estar ameaçada devido ao impacto da pandemia. Além dos Estados Unidos, o campeonato deve passar por Bélgica, França, para as 24 Horas de Le Mans, Itália, Japão e Bahrein.

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

Quais pilotos da F1 tiveram os maiores salários de 2020 e os que ganharam ‘mixaria’

PODCAST: Chico Serra fala de rivalidade com Piquet, amizade com Senna e briga com Boesel