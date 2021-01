A Toyota apresentou nesta sexta-feira o GR010, carro com o qual pretende defender o título de 2021 do Wec. O motor de combustão interna de 3,5 litros na parte de trás do GR010 Hybrid é significativamente maior em cilindrada do que seu antecessor, o TS050 LMP1.

Este aumento em relação aos 2,4 litros do V6 anterior introduzido com o TS050 Hybrid em 2016 reflete mudanças nos regulamentos técnicos do WEC com a chegada da classe LMH na próxima temporada.

O novo motor entrega uma potência máxima de 670bhp (500kW), um valor que inclui o aumento do sistema híbrido de eixo dianteiro único, que pode produzir até 268bhp (200kW).

A eletrônica do novo carro reduz a potência do V6 de injeção direta desenvolvido no Japão, no centro técnico da Toyota em Higashi-Fuji, de acordo com a quantidade de impulso híbrido implantado.

O carro da Toyota foi apresentado com uma nova pintura que incorpora as letras GR de sua submarca esportiva Gazoo Racing. Ele reflete a aparência do hipercarro de estrada GR Super Sport demonstrado nas 24 Horas de Le Mans do ano passado.

O fabricante japonês confirmou que vai defender os títulos de pilotos e fabricantes do WEC, bem como a coroa de Le Mans, com uma formação de pilotos inalterada.

Os atuais campeões Kamui Kobayashi, Mike Conway e Jose Maria Lopez irão novamente conduzir o carro # 7, enquanto os vencedores de Le Mans em 2020, Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley correrão com o GR010 # 8.

O piloto da Mercedes Fórmula E Nyck de Vries continuará como piloto de teste e reserva.

Estreia em Sebring é dúvida

Rob Leupen, diretor da equipe Toyota no WEC, disse durante o evento de apresentação do GR010 que a etapa de abertura da categoria, marcada para o dia 19 de março em Sebring é "incerta ou muito incerta no momento".

"Sim, estamos preocupados: estamos de olho todos os dias para ver o que está acontecendo. Precisamos saber o mais cedo possível, mas no momento não posso confirmar qual será a situação. Entendemos que nos próximos dias haja uma decisão do WEC e do Automobile Club de l'Ouest [promotor da categoria] sobre se vamos ou não."

Um porta-voz do WEC afirmou que a série está avançando com planos para realização de sua etapa durante as 12 Horas de Sebring do IMSA.

"No momento, estamos trabalhando para que Sebring siga em frente", disse o porta-voz. "Uma decisão completa será tomada nos próximos dias."

Se a corrida do WEC em Sebring não for adiante, deverá ser substituída por um evento na Europa e o circuito de Portimão aparece como provável substituto para a pista norte-americana.

"No dia 16 de março estaremos prontos para correr e se houver uma rodada de abertura reprogramada na Europa depois disso, poderemos estar lá com dois carros", disse o proprietário da equipe Jim Glickenhaus.

