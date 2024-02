A Rolex foi nomeada patrocinadora titular da quinta etapa do Campeonato Mundial de Endurance (WEC, na sigla em inglês) de 2024, agora oficialmente denominada Rolex 6 Horas de São Paulo.

A Rolex 6 Horas de São Paulo acontecerá no dia 14 de julho de 2024 e é a única prova do calendário do WEC, um torneio mundial chancelado pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), na América do Sul. O retorno do campeonato ao icônico autódromo de Interlagos, zona sul paulistana, neste ano marcará dez anos desde a última vez que o campeonato competiu no Brasil.

A Rolex tem uma afinidade de longa data com o automobilismo que remonta à década de 1930, quando Sir Malcolm Campbell estabeleceu vários recordes mundiais de velocidade terrestre enquanto usava um Rolex Oyster.

Esta associação representa o compromisso contínuo do relojoeiro suíço com a engenharia de precisão, o esforço humano e a dedicação 24 horas por dia. Como relógio oficial do Campeonato Mundial de Endurance desde 2016, a Rolex é parte integrante do cenário das corridas de resistência. Esta parceria se estende ao principal evento do campeonato, as 24 Horas de Le Mans, que a Rolex apoia desde 2001.

A América do Sul é um mercado-chave para os 14 fabricantes que competirão nas próximas temporadas do WEC e tem uma rica herança no automobilismo. Além disso, dado o sucesso anterior das corridas do WEC realizadas entre 2012 e 2014, as 6 Horas de São Paulo da Rolex serão uma adição bem-vinda tanto para equipes quanto para fãs. Os ingressos para a Rolex 6 Horas de São Paulo 2024 já estão disponíveis para compra. Para obter detalhes adicionais, visite este site.

Frédéric Lequien, CEO do Campeonato Mundial de Endurance da FIA, disse: “Estamos muito satisfeitos que nosso relacionamento de longo prazo com a Rolex continue cada vez mais forte. A prestigiosa marca é sinônimo do WEC desde 2016 e, com o retorno do campeonato à América do Sul, não consigo pensar em marca melhor para se juntar a nós nesta jornada. Gostaria de aproveitar esta oportunidade para agradecer à Rolex pelo seu apoio e crença inabaláveis no FIA WEC.”

