A última parte do calendário do TCR South America será na Argentina, começando com San Juan Villicum, no próximo fim de semana. A categoria chega a um dos circuitos mais novos da região, onde já aconteceu a definição do campeonato de 2022, quando o argentino Fabricio Pezzini foi coroado campeão e Jorge Barrio e Juan Ángel Rosso conquistaram vitórias.





O traçado de San Juan tem 4.254 metros, com subidas e descidas constantes ao longo do circuito, que foram geradas artificialmente com um movimento de terra superior a 700.000 m³. A pista conta com 11 curvas e oferece duas variantes, dependendo da competição. No total, são 2.904 m² de zebras distribuídas por toda a pista.



Este fim de semana contará com a estreia do panamenho Luis Ramírez. Vale destacar que o jovem piloto da América Central foi o vencedor das duas primeiras etapas do GT Challenge de Las Américas na categoria TCR. O panamenho correrá com o Honda Civic da Squadra Martino Racing, que até a última etapa foi pilotado por Norberto Fontana.



A sétima etapa também marcará o retorno de vários pilotos, como o brasileiro Marcio Basso, que estará a bordo do Cupra de Guilherme Reischl; o argentino Matías Cravero, com um Honda Civic da Squadra Martino; e Diego Gutierrez, com o Toyota Corolla da Paladini Racing.

A Motorsport.tv Brasil transmite ao vivo e de graça toda a emoção da etapa, da classificação às duas corridas do fim de semana.

Sessão Dia Horário Transmissão Shakedown Sexta-feira 18h30 - Treino Livre 1 Sábado 10h35 - Treino Livre 2 Sábado 13h05 - Classificação Sábado 15h05 Motorsport.tv Brasil Corrida 1 Domingo 09h40 Motorsport.tv Brasil Corrida 2 Domingo 12h41 Motorsport.tv Brasil

