WEC: Nicolas Costa se destaca e alcança quarto lugar nos EUA

A sexta etapa do Campeonato Mundial de Endurance (FIA WEC), realizada no Circuito das Américas, nos Estados Unidos, terminou na noite de domingo (01/09), com um bom resultado do brasileiro Nicolas Costa, que conquistou mais um top-5, o terceiro de seu ano de estreia na principal categoria de corridas de longa duração do mundo.

O carioca, que compete ao lado do suíço Gregoire Saucy e do britânico James Cottingham na classe LMGT3, colocou como meta para o fim de semana seu primeiro pódio na categoria. Novamente, a conquista escapou por questão de segundos: após seis horas de corrida, Saucy cruzou a linha de chegada ao volante do McLaren 720s EVO #59 preparado pela United Autosports com menos de oito segundos de diferença para o terceiro colocado, o Porsche 911 GT3 R #91 da Manthey EMA, guiado por Richard Lietz ao lado de Morris Schuring e Yasser Shahin.

A vitória da classe ficou com o Aston Martin Vantage AMR #27 da Heart of Racing Team, comandado por Ian James, Daniel Mancinelli e Alex Riberas. O segundo lugar foi conquistado por outro Porsche 911, o #92, preparado pela Manthey Purerxcing e tripulado por Aliaksandr Malykhin, Joel Sturm e Klaus Bachler. O hypercar Ferrari 499P #83 da AF Corse de Robert Shwartzman, Robert Kubica e Yifei Ye foi o grande vencedor da prova.

Falta pouco para o sonhado pódio

Cada vez mais perto. Essa é a frase que define o pensamento que paira sobre as mentes de Nicolas e seus companheiros de equipe a cada etapa que disputam no Mundial. Na prova dos Estados Unidos, que durou seis horas, o resultado das etapas da Bélgica e do Brasil se repetiram: um quarto lugar com gosto de alegria e a sensação de que é possível correr atrás de algo ainda melhor.

Ao longo da corrida no Circuito das Américas, o carioca protagonizou alguns dos melhores momentos do #59 em pista, sendo responsável pela escalada da nona para a quarta colocação. Trabalho que foi mantido por Saucy e Cottingham, que também fizeram uma corrida limpa, minimizando incidentes.

O trio agora aposta na próxima etapa, as 6 Horas de Fuji. A pista japonesa não é novidade para Nicolas Costa, que já disputou a prova de 24 horas no traçado, onde conquistou um pódio importante para a carreira. Isso eleva as expectativas:

“Novamente, passamos muito perto! O carro estava bom, a equipe entregou um bom trabalho e respondemos à altura, mas ainda ficou aquele sentimento de que poderíamos ser nós no pódio. Chegamos perto por três vezes, então Fuji é uma ótima chance. Espero que finalmente esse sonho vire realidade na próxima etapa”, comentou Nicolas.

A prova das 6 Horas de Fuji, sétima etapa do Mundial de Endurance, está marcada para 15 de setembro.

