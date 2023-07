WEC: Em Monza, Negrão volta a local de grande vitória em 2022

Depois da famosa e histórica edição do aniversário de 100 anos das 24 Horas de Le Mans, o Campeonato Mundial de Endurance (WEC) chega à sua quinta etapa na temporada de 2023. O evento será as 6 Horas de Monza, na Itália, no próximo fim de semana.

O editor recomenda: Resultados iniciais da Pesquisa Global de Fãs do WEC mostram forte apoio aos carros movidos a hidrogênio em Le Mans

O local foi palco de uma grande apresentação de André Negrão e o time da Alpine no último ano, quando seu trio conquistou uma belíssima vitória na classe Hypercar contra os dois carros da Toyota em uma emocionante briga, que contou com toques e uma chegada de tirar o fôlego: o Alpine assumiu a ponta na chegada por apenas 2s7.

Neste ano, retornando para a categoria LMP2 depois de ser vice-campeão na classe principal do WEC em 2022, Negrão espera poder andar entre os primeiros colocados após um início de temporada complicado e marcado por azares.

“Nossa vitória no ano passado foi sensacional, uma das que levo com mais carinho na minha carreira, mas não tem nada a ver com a temporada 2023”, iniciou André. “Neste ano voltamos ao zero, estamos em outra categoria. Vamos tentar fazer o máximo possível em Monza e ver no que dá. Nós tivemos uma Le Mans construtiva, conseguimos evoluir o carro, mas sabemos que temos muito chão pela frente ainda”, completou.

Corrida ao vivo

O piloto brasileiro disse que a Alpine tem conseguido avançar no acerto do carro. “Acho que temos tido um carro melhor a cada etapa e que podemos chegar um pouco mais perto dos ponteiros depois das melhoras que vimos em Le Mans. Falando da pista, não creio que exista um desafio particular para Monza. É um traçado um pouco mais simples e não muito técnico, então acredito que possamos chegar ao limite logo no começo.”

Ao lado do britânico Olli Caldwell e do mexicano Memo Rojas, André Negrão é o 14º colocado no campeonato da LMP2 do WEC, com 17 pontos. Na liderança está a WRT com Louis Deletraz (Suíça), Robert Kubica (Polônia) e Rui Andrade (Angola).

No domingo, 9, as 6 Horas de Monza serão exibidas em janelas durante a programação do BandSports e na íntegra nos canais de YouTube Esporte na Band e do próprio BandSports. Os treinos começam na sexta-feira, 6, e a classificação será no sábado, 7.

Quem desbancaria Verstappen na Red Bull?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast Motorsport.com debate caos dos limites de pista na Áustria: qual a solução?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: