Resultados iniciais da Pesquisa Global de Fãs do WEC mostram forte apoio aos carros movidos a hidrogênio em Le Mans

Com apenas duas semanas restantes para que os fãs da principal categoria de endurance do mundo possam dar suas opiniões sobre a direção futura do Campeonato Mundial de Endurance da FIA (WEC), já acumulamos dezenas de milhares de votos sobre vários tópicos.

O Automóvel Clube do Oeste (ACO), a Le Mans Endurance Management, promotores do WEC, e o Motorsport Network lançaram a pesquisa para entender a visão dos fãs sobre o esporte. A enquete está disponível em 11 idiomas ao redor do Motorsport.com, com análise dos especialistas de dados de automobilismo Iris Sport.

FIA WEC e o Motorsport Network se uniram para lançar a Pesquisa Global de Fãs do WEC Photo by: Motorsport.com

>>> FAÇA SUA VOZ SER OUVIDA, CLIQUE AQUI E PARTICIPE DA PESQUISA <<<

Um dos principais tópicos de conversa sobre o futuro do automobilismo em todas as suas formas é o tipo de motor e de combustível que serão utilizados, com a indústria automotiva buscando soluções que criem um futuro mais sustentável e menos dependente de combustíveis fósseis.

Na pesquisa, os fãs estão sendo questionados sobre vários conceitos nesta área, incluindo a possibilidade do WEC acrescentar classes elétricas e / ou de hidrogênio no futuro. Com duas semanas de respostas até aqui, os fãs foram mais para o lado do hidrogênio como forma alternativa do que o elétrico, com 45% de diferença entre eles.

Os fãs também vem demonstrando um grande apoio quando questionados se seria um grande passo para o WEC e a ACO a liberação dos carros de hidrogênio nas 24 Horas de Le Mans no futuro.

Mission H2 car. Photo by: Alexander Trienitz

>>> FAÇA SUA VOZ SER OUVIDA, CLIQUE AQUI E PARTICIPE DA PESQUISA <<<

As respostas tem apontado que a classe principal do WEC, os hipercarros, devem seguir como um laboratório de pesquisa e desenvolvimento para as montadoras, com mais de 70% de concordância.

A maioria dos fãs do WEC concordam que os hipercarros são a principal categoria para o sucesso futuro da categoria, mas um terço defende a igualdade entre eles em termos de importância.

Há um grande apoio também para a classe atual de GT, que evoluirá para máquinas de GT3 na próxima temporada. A batalha dos hipercarros pela vitória nas 24 Horas de Le Mans deste ano entre Ferrari e Toyota foi um dos destaques da temporada do esporte a motor até aqui, aumentando o nível e o perfil das corridas de endurance.

A pesquisa seguirá aberta por mais duas semanas. Para participar, clique aqui: https://fiawec-global-fan-survey-2023.motorsportnetwork.com/

Fans at Le Mans. Photo by: JEP / Motorsport Images