Carregar reprodutor de áudio

Nesta sexta-feira, foram disputadas as 1000 Milhas de Sebring do Campeonato Mundial de Endurance (WEC, na sigla em inglês) e quem ficou com a vitória foi a Toyota, que conseguiu uma dobradinha na Flórida, Estados Unidos.

O carro vitorioso foi o #7 compartilhado pelos pilotos Mike Conway, da Grã-Bretanha, Kamui Kobayashi, do Japão, e José Maria López, da Argentina. Eles venceram os companheiros do #8: Sébastien Buemi, da Suíça, Brendon Hartley, da Nova Zelândia, e Ryo Hirakawa, do Japão.

#50 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Antonio Fuoco, Miguel Molina, Nicklas Nielsen Photo by: JEP / Motorsport Images

O top 3 da classe principal do WEC, a Hypercar, foi completado pela estreante Ferrari 499 dos pilotos Antonio Fuoco, da Itália, Miguel Molina, da Espanha, e Nicklas Nielsen, da Dinamarca (veja a tabela de resultados mais abaixo).

#57 Kessel Racing Ferrari 488 GTE EVO: Takeshi Kimura, Scott Huffaker, Daniel Serra Photo by: Ferrari

Na classe LMGTE AM, o brasileiro Daniel Serra (foto acima), tricampeão da Stock Car e vencedor de duas edições das 24 Horas de Le Mans, chegou em terceiro com a Ferrari 488 compartilhada com o norte-americano Scott Huffaker e o japonês Takeshi Kimura.

Tetra da Indy 500 e multicampeão das 24h de Daytona, Castroneves fala ao Motorsport

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #221 - Crise na Mercedes pode significar fim da linha para Hamilton?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: