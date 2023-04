WEC: Pietro Fittipaldi busca repetir pódio em Spa-Francorchamps

Depois de chegar aos pontos nas duas primeiras etapas da temporada, Pietro Fittipaldi disputa neste sábado (29) as 6 Horas de Spa-Francorchamps, terceira etapa da temporada do WEC, o Mundial de Endurance. O brasileiro, que corre ao lado dos dinamarqueses Oliver Rasmussen e David Heinemeier-Hansson na equipe JOTA Sports pela LMP2, vai para a pista belga do campeonato de olho em bons resultados e com boas lembranças do local.

Em 2022, correndo na European Le Mans Series, Fittipaldi teve uma de suas grandes atuações. Após um problema na classificação, o brasileiro, que tinha como companheiro Heinemeier-Hansson, largou em último, mas escalou o pelotão para terminar na segunda colocação geral. Agora, o piloto espera ter uma atuação semelhante para somar pontos e buscar um novo pódio, agora no Mundial.

"Spa é uma pista em que eu amo pilotar e uma das minhas favoritas. Tenho boas lembranças do ano passado, no ELMS, quando saímos da última posição para o segundo lugar. Foi uma corrida sensacional, saindo do 39º lugar para chegar no pódio. Tivemos um ritmo muito forte nas últimas etapas, mas não conseguimos encaixar para um resultado final na corrida. Espero que isso aconteça agora neste final de semana em Spa”, disse Pietro.

A programação do WEC na Bélgica será aberta já nesta quinta-feira (27), com a realização de dois treinos livres. A sexta-feira contará com mais um ensaio e a classificação, enquanto as 6 Horas de Spa-Francorchamps serão disputadas no sábado, a partir das 7h45. O canal do YouTube da categoria mostra a prova na íntegra e com narração em português.

