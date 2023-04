Em junho, o Mundial de Endurance da FIA (WEC) deve anunciar o calendário provisório da temporada 2024. E entre as expectativas para o ano, que deve retomar o modelo de 8 etapas, é o retorno de duas provas que já fizeram parte do esporte no passado: Interlagos e Austin.

As 6 Horas de Interlagos estiveram no calendário do WEC entre 2012 e 2014, e deve ocupar a vaga de Portimão, enquanto Austin, cuja última passagem foi em 2020, deve assumir a vaga norte-americana no lugar de Sebring.

Frédéric Lequien, chefe do WEC, se recusou a confirmar as novidades, mas a expectativa é de que o calendário seja divulgado oficialmente em junho durante as 24 Horas de Le Mans.

"Atualmente estamos negociando e discutindo com países e pistas ao redor do mundo", disse, afirmando ainda que as negociações seriam "apenas rumores". Mas ele confirma que a abertura do campeonato deve acontecer no começo de março no Catar.

O contrato do WEC com a IMSA para criar o fim de semana chamado de SuperSebring, com as 1000 Milhas do WEC e as 12 Horas da IMSA chegou ao fim no mês passado.

Presidente do Automóvel Clube do Oeste, promotor da categoria, Pierre Fillon, disse em janeiro que o WEC iria reavaliar seu futuro nos EUA. Enquanto as duas provas ainda não tem um espaço claro na ordem do calendário, uma data no verão americano foi circulada para casar com as outras provas fora da Europa, como Fuji e Bahrein.

Lequien disse que, nos últimos anos, o interesse pelo WEC cresceu: "Se disséssemos sim para todos, teríamos de 12 a 14 etapas".

Ele confirmou ainda que Silverstone, que recebeu o WEC entre 2012 e 2019, era um dos circuitos que se interessou. A proposta feita pela direção do autódromo era de uma data em maio. Mas Lequien insiste que, no momento, não há interesse em expandir o calendário para mais do que oito ou nove etapas.

A bronca de Hamilton com a Mercedes: como 'cockpit adiantado' atrapalha o heptacampeão na F1 2023

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast debate: Massa é o 'campeão moral' da F1 2008?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: