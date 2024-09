WEC: Pódio inédito é meta de Nicolas Costa no Texas

O fim de semana do brasileiro Nicolas Costa começou agitado na cidade de Austin, Texas, onde fica localizado o Circuito das Américas, palco da sexta etapa da temporada 2024 do Campeonato Mundial de Endurance da FIA (FIA WEC). Neste sábado (31), o carioca participou do terceiro treino livre em solo norte-americano e acompanhou de perto a disputa pela pole position da categoria LMGT3.

Campeão brasileiro da Porsche Carrera Cup, Nicolas compete o Mundial ao lado do suíço Grégoire Saucy e do britânico James Cottingham, com o McLaren 720s EVO #59 preparado pela equipe United Autosports. O objetivo dos pilotos é bem claro para a prova de 6 horas nos Estados Unidos: conquistar o primeiro pódio na categoria.

Nas últimas duas oportunidades, em Spa-Francorchamps, na Bélgica, e em Interlagos, no Brasil, Nicolas e seus colegas de equipe “bateram na trave”: finalizaram ambas as provas na quarta colocação, com direito a um público empolgado na prova brasileira, que apoiou o piloto carioca até a bandeirada final.

Começando com pé no acelerador

Durante os treinos do fim de semana no COTA, os pilotos se revezaram ao volante. Nas duas primeiras sessões, o McLaren #59 ficou com o décimo melhor tempo. Porém, o cenário mudou no terceiro treino livre, quando Nicolas assumiu o volante e colocou o carro na quarta posição.

O classificatório, realizado no final da tarde brasileira deste sábado, foi disputado por James Cottingham, piloto bronze da equipe. Na primeira fase, com todos os carros da categoria LMGT3 na pista, o britânico colocou o carro na nona posição, passando para a disputa da pole position. Na Hyperpole, sessão que definiu as primeiras colocações no grid, Cottingham anotou o sétimo melhor tempo, com 2min06s521. A pole position foi do Lamborghini Huracan GT3 EVO2 #27 da equipe Iron Dames, que anotou 2min05s587, com Sarah Bovy no volante.

A Lone Star Le Mans, nome oficial das 6 Horas do Circuito das Américas, tem sua largada neste domingo, às 15h00 no horário de Brasília.

