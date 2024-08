Porsche: F1 é um "capítulo encerrado" para nós

As aspirações da Porsche de retornar à Fórmula 1 são agora "um capítulo encerrado", revelou o chefe de automobilismo da marca alemã, Thomas Laudenbach.

A declaração de Laudenbach de que a Porsche não tem planos para um retorno, mais de 30 anos depois de seu última incursão, como fornecedora de motores da Footwork em 1991, representa os primeiros comentários da marca sobre um retorno à F1 desde a divulgação da versão inicial do regulamento técnico de 2026, feita em junho deste ano.

Isso vem quase dois anos após o rompimento de sua possível parceria com a Red Bull, que teria colocado a montadora alemã como proprietária de 50% da equipe e de sua nova divisão de motores, a Red Bull Powertrains.

O acordo chegou próximo de ser fechado, mas a Red Bull acabou voltando atrás com receio de perder sua independência operacional, com as burocracias que a chegada da Porsche poderia trazer. Após o colapso das negociações, a marca continuou olhando para o restante do paddock, mas sem sucesso.

Naquele estágio, em setembro de 2022, a Porsche ainda falava sobre a F1 como "um ambiente atraente" na declaração anunciando o fim das negociações com a Red Bull, mas agora Laudenbach declarou que "não é mais um assunto para nós".

"Está fora de cogitação: no momento, a F1 não é mais um assunto para nós e não estamos gastando energia com isso", explicou. "Estamos focados apenas no que fazemos e, se você observar, temos muitas atividades diferentes: estamos bem ocupados e extremamente felizes com o que fazemos".

Laudenbach destacou o amplo portfólio desportivo da Porsche, descrevendo-o como "quase o ajuste perfeito para a marca".

Pascal Wehrlein, Porsche, Porsche 99X Electric Gen3 Foto de: Andreas Beil

"Estamos envolvidos em corridas para clientes, desde track days, GT4, séries monomarca até corridas profissionais de GT [em GT3]", explicou. "Além disso, estamos competindo nas duas mais importantes categorias de endurance [WEC e IMSA com o 963 LMDh] com a nossa parceira Penske".

"A terceira parte, já que a eletrificação da nossa marca é muito importante, é o nosso envolvimento na Fórmula E, que é a única categoria totalmente elétrica de alto nível. Acho que estamos muito bem servidos".

Laudenbach também declarou que a Porsche não tem interesse em participar da Indy como fornecedora de motores.

A Volkswagen anunciou em abril de 2022 que Porsche e Audi estavam buscando entrar na F1 e que os planos estavam na "fase final de avaliação". Para a Porsche, essas avaliações envolveram uma parceria com a Red Bull que acabou fracassando porque, segundo ela, a parceria que buscava com base em uma "base igualitária" não pôde ser alcançada.

O chefe da Red Bull, Christian Horner, disse posteriormente que havia um "não alinhamento estratégico" e que a equipe não queria perder seus "valores e virtudes". Posteriormente, a equipe de Milton Keynes fechou um acordo com a Ford para 2026, para equipar o novo motor de 2026 produzido pela Red Bull Powertrains.

A Audi anunciou sua intenção de entrar na F1 pela primeira vez em 2026 como fornecedora de motores em agosto de 22 e, em seguida, assumiu uma participação minoritária na Sauber no início do ano passado, antes de concluir uma aquisição de 100% no começo do ano.

